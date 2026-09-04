Emergenza incendi Ecotecnica e gestione dei rifiuti nel Salento. Un consiglio straordinario subito, valorizzando l’Unione dei Comuni “Union 3”

“L’incendio divampato lo scorso 29 agosto presso l’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti a Lequile, unitamente ai recenti focolai riesplosi nell’ecocentro, ha riacceso una profonda preoccupazione in tutta la comunità locale e nei comuni limitrofi. Non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze o ad affidare la tutela pubblica unicamente alla fortuna o agli straordinari sforzi dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori, impegnati con sempre più assiduità sul nostro territorio. L’impreparazione strutturale della nostra terra di fronte a simili emergenze evidenzia la necessità di rifondare un sistema di prevenzione e di consolidare un network diretto tra paesi, senza intermediazioni”. A dichiararlo è Angela De Luca, consigliere comunale di Monteroni e consigliere dell’Unione dei Comuni “Union 3”, che in virtù della delega all’Unione dei Comuni e in pieno accordo con il gruppo consiliare “Insieme”, lancia un accorato appello per un’azione istituzionale congiunta.

I rilievi dell’Arpa, infatti, sulle concentrazioni di diossine, Pcb e benzopirene, unitamente ai monitoraggi straordinari disposti su terreni, falda e filiera agroalimentare tra Lequile, Monteroni, Arnesano e San Pietro in Lama, confermano la portata complessa dell’evento. “La preoccupazione sfora ampiamente il raggio d’azione di 1 km, estendendosi come dimostrano i campionamenti degli organismi tecnici, perché l’emergenza non si ferma al cartello stradale di fine municipio la solidarietà tra i nostri paesi è fondamentale e Union 3 potrebbe rappresentare oggi un’opportunità, uno strumento istituzionale ideale per passare dalla solidarietà spontanea a una solidarietà istituzionale concreta attraverso una programmazione strategica comune”.

Da qui la proposta formale promossa dalla consigliera De Luca insieme al gruppo “Insieme”: “Sarebbe auspicabile la convocazione di un consiglio straordinario dell’Unione da parte della Presidenza, al fine di valutare la fattibilità reale delle competenze attribuite a Union 3, per farne un presidio operativo di network tra i paesi ed evitare che rimanga l’ennesimo contenitore vuoto di funzioni e privo di incisività. È fondamentale valutare la possibilità reale di sostegno alle aziende eventualmente colpite in modo diretto e indiretto da questo tragico evento e analizzare al contempo, considerato che i comuni dell’Unione coincido con quelli dell’ARO, i riflessi negativi di diretta conseguenza della chiusura del centro”.

“Il giorno dopo questo disastro è il momento di far sentire la nostra voce unica e unita nei confronti della Regione Puglia per pretendere interventi strutturali decisivi sia sull’emergenza incendi che sulla chiusura del ciclo dei rifiuti, superando storiche fragilità e impedendo che l’assenza di infrastrutture continui a tradursi in emergenze ambientali frequenti e in continui aumenti della TARI per le famiglie salentine. Quando brucia un pezzo del nostro territorio – conclude – brucia il futuro di tutti noi e la cenere che cade a Lequile è la stessa che ricopre i campi e le case dei comuni vicini. Passiamo dalla solidarietà passiva alla forza di una pianificazione comune: l’Unione dei Comuni serva ora a tutelare ciò che abbiamo di più caro, la salute dei nostri cittadini e il futuro della nostra terra”.