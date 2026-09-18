Cane abbandonato e ridotto allo stremo a Torre Chianca, il Comune di Lecce verso la costituzione di parte civile

LECCE – Il Comune di Lecce è pronto a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico della responsabile del cane trovato in condizioni di estrema malnutrizione all’interno di un’abitazione estiva a Torre Chianca. Ad annunciarlo sono l’assessore alla Tutela e al Benessere degli Animali Andrea Guido e la presidente della commissione consiliare Pari Opportunità Lara Cataldo, dopo il ritrovamento dell’animale da parte degli agenti della Polizia Locale.

Una vicenda che l’amministrazione comunale definisce particolarmente grave e dolorosa. Il cane sarebbe stato lasciato solo all’interno di una casa utilizzata durante il periodo estivo e poi svuotata al termine delle vacanze. Chiuso al buio, senza cibo né acqua, avrebbe trascorso diversi giorni in condizioni di forte sofferenza, fino all’intervento della Polizia Locale. Gli agenti lo hanno trovato in uno stato di estrema malnutrizione e hanno provveduto tempestivamente a metterlo in sicurezza, evitando conseguenze ancora più gravi.

L’episodio ha suscitato la dura reazione dell’amministrazione, che sottolinea come un animale non possa essere considerato un oggetto da utilizzare durante la stagione estiva per poi essere abbandonato quando le vacanze finiscono, ma un essere senziente capace di provare dolore, paura e solitudine.

“Non esistono parole adeguate per descrivere la sofferenza di un animale tradito da chi avrebbe dovuto proteggerlo – dichiarano l’assessore Andrea Guido e la consigliera Lara Cataldo –. L’abbandono, specialmente con modalità così prolungate e spietate, è un crimine contro la vita. Chi sceglie di accogliere un animale stringe un patto d’amore e di cura che dura per sempre, 365 giorni all’anno, non solo finché dura la bella stagione”.

Proprio per dare un segnale concreto, Guido proporrà alla Giunta comunale la costituzione di parte civile del Comune di Lecce nel procedimento penale a carico della responsabile. Una scelta che, nelle intenzioni dell’amministrazione, non rappresenta soltanto un passaggio formale, ma un impegno istituzionale in difesa degli animali e dei soggetti più deboli. Il Comune vuole essere presente in aula per “dare voce a chi non può difendersi” e ribadire che il rispetto della vita e del benessere animale costituisce un valore fondamentale per la comunità leccese.

Dall’amministrazione arriva anche un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale di Lecce per la professionalità e la sensibilità dimostrate durante l’intervento. Il cane è ora al sicuro ed è stato affidato alle cure di chi dovrà accompagnarlo nel percorso di recupero, dopo i giorni trascorsi in condizioni di abbandono e sofferenza.

Guido e Cataldo rivolgono infine un appello ai cittadini affinché non vengano ignorati possibili episodi di maltrattamento. “La sensibilità di una comunità si misura anche dalla capacità di proteggere chi soffre. Non voltiamo lo sguardo dall’altra parte. Segnalate tempestivamente ogni sospetto di maltrattamento o abbandono alla Polizia Locale e all’Assessorato al Benessere Animale. Insieme possiamo salvare delle vite”.