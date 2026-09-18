Decaro: “Legge elettorale lasci liberi i cittadini di scegliere”

“Il dibattito sulla legge elettorale deve ripartire da un principio fondamentale: restituire ai cittadini la libertà di scegliere chi li rappresenta. Senza compromessi a ribasso. Se si sceglie di introdurre le preferenze, cosa che io auspico, che siano preferenze per tutti, compresi i capilista. Perché non esiste un parlamentare di serie A e un parlamentare di serie B”. Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a proposito della nuova legge elettorale.

Parlando della parità di genere, e delle polemiche legate al possibile superamento dell’alternanza di genere fino a ora garantita, Decaro evidenzia che “non possiamo accettare passi indietro. La doppia preferenza, una per un uomo e una per la donna, è l’unico strumento che garantisce la piena rappresentanza di genere. Una democrazia senza una piena e reale partecipazione femminile è una democrazia incompleta”.

“Il Parlamento italiano – aggiunge – è l’unica istituzione per cui i cittadini non possono scegliersi liberamente chi li rappresenta. Non esiste altra istituzione per cui gli eletti sono decisi nelle stanze di un partito. Questa è l’unica riflessione da fare, dentro e fuori i partiti, se vogliamo davvero contrastare quella sfiducia che i cittadini italiani ci hanno dimostrato a ogni tornata elettorale che si è tradotta in percentuali di astensionismo sempre più alte”. Per Decaro “restituire il potere di scelta agli italiani è il primo passo per ridare dignità alle istituzioni e rifondare il patto di fiducia tra popolo e Stato”.