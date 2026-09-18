“Bisogna saper scegliere in tempo”: sabato 19 settembre a San Cesario di Lecce una nuovainiziativa politica tra ascolto, cultura e musica d’autore

SAN CESARIO DI LECCE – ​In un momento storico in cui la comunità sente il bisogno di risposte concrete, l’ascolto e il confronto con le cittadine e i cittadini non rappresentano una semplice scelta strategica, ma un vero e proprio dovere civile. È su questa convinzione che prende forma “Bisogna saper scegliere in tempo”, un’iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione “Cantiere Democratico” che si propone di costruire un nuovo progetto al servizio del territorio, con l’obiettivo di restituire dignità, fiducia e centralità a San Cesario di Lecce.

​Il percorso prenderà il via con un appuntamento pubblico che unisce l’impegno civile alla bellezza della cultura e della musica, il prossimo sabato 19 settembre 2026, a partire dalle ore 19:30, in Piazza Garibaldi a San Cesario di Lecce. La serata, a ingresso libero, sarà scandita da momenti di approfondimento su temi cruciali per il futuro della comunità, con il contributo di ospiti di rilievo del panorama istituzionale e giornalistico:

• Ore 19:30 – Ambiente e Territorio

Fabio Tarantino (Presidente della Provincia di Lecce) dialogherà con Giancarlo Greco (Giornalista, Cantiere Democratico).

• Ore 20:15 – Cultura e Diritti

Silvia Miglietta (Assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza) dialogherà con Lara Gigante (Giornalista).

​Dalle ore 21:00, la serata si trasformerà in un momento di condivisione artistica con “Immagina questo coperto di grano”, un concerto omaggio dedicato al maestro Francesco Guccini. Sul palco si alterneranno Luigi Costantini, Antonella Dell’Anna, Lucia Faggiano, Elisabetta Guido, Primaldo Iavarone, Enzo Marenaci, Cristiano Nobile, Tonio Panzera, Lucia Rollo e Cesare Serra, che interpreteranno i brani storici del cantautore.

​”Vogliamo camminare insieme – spiega il Presidente di Cantiere Democratico, Cristiano Nobile – partendo da un momento di incontro e confronto che mette al centro le persone, le idee e la voglia di costruire una nuova stagione politica per San Cesario che superi questi anni bui. La cornice delle parole e della musica di Guccini renderà questa serata non solo un’occasione di riflessione, ma anche un momento di comunità e di emozione condivisa”.

​L’appuntamento è quindi un’occasione per confrontarsi sul futuro della comunità e vivere insieme una serata all’insegna della cultura e della buona musica d’autore.