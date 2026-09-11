Extracomunitario dà in escandescenza sul lungomare e aggredisce agenti: “E’ pericoloso”, rimane in carcere

GALLIPOLI (Lecce) – Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 27enne extracomunitario arrestato nelle scorse ore dopo aver lanciato delle pietre per strada nella zona della Baia Verde a Gallipoli e scagliatosi contro due agenti di polizia, rimasti feriti. L’avvocato Vito Panico si è opposto alla convalida e all’applicazione della misura.

Al termine dell’udienza il giudice monocratico Pietro Baffa ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere vista la pericolosità sociale derivante dalla gravità della condotta, tra cui le lesioni procurate ad entrambi gli operatori della polizia di Stato; peraltro questi ultimi hanno anche cercato di immobilizzarlo col taser e non ci sono riusciti cosicché l’arrestato li ha immediatamente e contestualmente aggrediti.