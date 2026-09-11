Ancora due auto in fiamme nella notte in provincia di Lecce, indagano i carabinieri

Melissano-Alezio (Lecce) – Doppio intervento nella notte per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, impegnati a spegnere gli incendi di due auto in altrettanti comuni del Salento.

Il primo intervento si è concluso intorno alle 3:15, quando una squadra del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta a Melissano, in via Gioacchino Rossini, per l’incendio di una Renault Clio.

Poco dopo, alle 3:47, una squadra del Distaccamento di Ugento è intervenuta invece ad Alezio, in via Roma, per l’incendio di una Peugeot RCZ.

In entrambi i casi i Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza le aree interessate, evitando ulteriori conseguenze.

Sui luoghi dei roghi sono intervenuti, rispettivamente, i Carabinieri della Stazione di Melissano e i Carabinieri del Norm di Gallipoli, per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a determinare l’origine dei due incendi.

Ma alle ore 22:47 di ieri alla Centrale Operativa dell’istituto di vigilanza GGS La Velialpol è pervenuto l’allarme per un ulteriore incendio sulla Provinciale 124 che collega Copertino con Carmiano. Sul posto è tempestivamente stata inviata la pattuglia di zona che, in pochi minuti, è giunta sul posto notando un incendio ad un deposito attrezzi. Avvisato il proprietario ed i Vigili del Fuoco, si è provveduto a spegnere l’incendio che, in prima analisi, sembra essere stato causato da un corto circuito interno.