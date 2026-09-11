Si è spenta Emma Bonino, storica leader radicale: il cordoglio di politici pugliesi

È morta stamattina a Roma a 78 anni, Emma Bonino, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. “Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero”, si legge in un comunicato.

Radicale, laica, femminista, combattente. Da sempre in prima linea per i diritti umani e civili. In politica per mezzo secolo.

Il ricordo personale del consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente del Gruppo Fratelli d’Italia. “La sua voce inconfondibile, la sua forza gigantesca, inversamente proporzionale alla sua figura minuta: sono i ricordi indelebili che conservo dei miei incontri con Emma Bonino, quando molti anni fa condivisi alcune battaglie civili portate avanti con coraggio da lei e da Marco Pannella, affiancandoli nei gazebo e nella raccolta firme. Mi ha trasmesso una determinazione ostinata, accendendo in me la fiamma della passione civile. Una donna che ha dedicato la vita intera alla libertà e alla difesa dei diritti. Oggi Emma se n’è andata dopo aver combattuto contro la lunga malattia che l’ha piegata nel corpo ma non nello spirito, sempre guerriero. Ha attraversato oltre mezzo secolo di vita pubblica con la forza delle idee e l’assoluta coerenza ai suoi principi e valori. È stata e rimane un faro di libertà, capace di dialogare con tutti conquistando il rispetto anche dei più distanti avversari politici. Per me, quello con Emma Bonino è stato un incontro umano importante che mi ha lasciato il senso profondo dell’impegno politico, a prescindere dagli schieramenti di partito: combattere per un ideale, difenderlo e portarlo avanti con coraggio e determinazione. La sua assenza peserà moltissimo, lascia un buco enorme nella politica italiana ed europea. Un vuoto incolmabile. Addio Emma, grazie per il tuo esempio”.

Il cordoglio di Ubaldo Pagano, consigliere regionale pugliese del Pd “Con Emma Bonino scompare una delle figure più importanti della storia politica italiana. Una donna che ha fatto della libertà, dei diritti civili, dell’Europa e della difesa delle proprie idee il senso del suo impegno politico. Emma è stata tante cose, ma prima di tutto è stata una combattente. Una di quelle persone capaci di portare dentro le istituzioni battaglie che per anni erano rimaste ai margini, spesso pagando personalmente il prezzo delle proprie scelte. La politica ha bisogno di persone che abbiano il coraggio di difendere le proprie convinzioni anche quando è più facile cambiare strada. Emma Bonino ha lasciato un segno nella nostra Repubblica e nella cultura dei diritti del nostro Paese che non possiamo e non dobbiamo dimenticare”.

“Emma Bonino ha segnato una parte importante della storia politica e civile del nostro Paese. Con coraggio, passione e determinazione ha portato avanti per decenni battaglie per i diritti civili, le libertà e l’autodeterminazione delle donne, contribuendo a conquiste che hanno cambiato profondamente la società italiana. Il suo impegno ha attraversato grandi questioni del nostro tempo, dalle campagne contro il nucleare alla difesa dei diritti umani. Resta la forza e la coerenza di una donna capace di portare temi difficili al centro del dibattito pubblico. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lei tante battaglie va il mio più sentito cordoglio”Lo dichiara Patty L’Abbate, deputata del Movimento 5 Stelle.