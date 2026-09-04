Femminicidio della salentina in Toscana, il sindaco di Squinzano annuncia il lutto cittadino

Squinzano (Lecce) – “La nostra comunità è stata travolta dal brutale femminicidio di Lorena che lascia tutti sgomenti”.

Con queste parole il sindaco di Squinzano Mario Pede ha commentato, poco fa, la tragedia di ieri, in Toscana, dove il 36enne Federico Vella ha rapito e ucciso la ex fidanzata Lorena Isceri. Quest’ultima, 45 anni, originaria di Squinzano, dove vivono i familiari: il padre, la madre e il fratello, è stata picchiata, imbavagliata nel bagagliaio di un Suv e poi buttata giù da un cavalcavia dell’Autostrada A1, nei pressi di Firenze. Da lì, poi, all’arrivo delle forze dell’ordine, allertate disperatamente dalla stessa donna, si è suicidato lo stesso Vella, che aveva in qualche modo addirittura preannunciato la tragedia sui suoi canali social.

“Talvolta, determinati crimini sembrano talmente tanto efferati e contro natura da sembrarci lontani, da non potere toccare le nostre realtà, i nostri amici, parenti o conoscenti – dice ancora il sindaco Pede – Stavolta (e purtroppo non è la prima volta che accade) è toccato proprio ad una nostra figlia, sorella e amica. Insieme al resto dell’Amministrazione Comunale, annunciamo che sarà proclamato il lutto cittadino.

La costernazione, l’enorme dispiacere e il sentimento di cordoglio e vicinanza alla famiglia devono essere accompagnati da un impegno collettivo”.

“Lavoriamo a tutti i livelli, dalle famiglie alle istituzioni, affinché la violenza di genere possa essere estirpata – prosegue il primo cittadino di Squinzano – ciò può avvenire solamente tramite l’educazione ai sentimenti e alle emozioni e attraverso un percorso socio-culturale che guardi al rispetto e alla salvaguardia della libertà di tutti, in primis di chi abbiamo o abbiamo avuto vicino”.