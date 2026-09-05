Meloni: Aumenteremo le estrazioni di petrolio nei nostri mari e riapriamo la strada del nucleare

“Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia ancora debbano essere scritte. Il nostro traguardo non è mai stato diventare il governo più longevo della storia, ma un’Italia in cui chi ha un’idea possa realizzarla, chi lavora possa mettere su casa, in cui nessuno è costretto ad andarsene e in cui chiunque si senta fiero di essere italiano, in cui chi è partito possa trovare mille ragioni per tornare. Il nostro traguardo è un’Italia che non chiede più il permesso a nessuno”.

“Lo so che è più di quello che abbiamo fatto finora, che quattro anni non bastano, ma non intendo arrendermi o accontentarmi, perché questa nazione lo merita e finché avrò l’onore e la possibilità di farlo continuerò a combattere e a rilanciare. Anche quando sarà difficile. Quando tra qualche decennio – ha aggiunto – qualcuno racconterà questi anni voglio che si dica che c’è stato un momento in cui questa nazione ha smesso di rassegnarsi, voglio che si dica che è successo perché una generazione di italiani, non la più ricca, più protetta o titolata, ha deciso di spingersi oltre quello che gli altri consideravano possibile, rischiando quello che c’era da rischiare”.

“Intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari, perché non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce lo abbiamo in Basilicata”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio alla festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del suo governo.

“Abbiamo protetto questa nazione il più possibile dall’impennata del costo dell’energia, ma adesso – ha aggiunto – vogliamo che l’energia che serve all’Italia si produca il più possibile in Italia. Ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare”.