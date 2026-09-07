Fiaccolata per Lorena Isceri: la comunità unita nel dolore

SQUINZANO (Lecce) – La comunità di Squinzano si stringe attorno alla famiglia di Lorena Isceri, la 45enne vittima del femminicidio avvenuto nei giorni scorsi in Toscana per mano dell’ex compagno. Dopo la mobilitazione di Firenze, anche il comune salentino scende in strada per un momento di memoria e vicinanza, organizzando una fiaccolata che attraverserà il paese fino alla panchina rossa della villa comunale.
Un primo momento di raccoglimento si è tenuto nel pomeriggio a Casalabate, davanti alla residenza estiva della famiglia Isceri, dove vicini e cittadini si sono radunati in un corteo spontaneo.
Le iniziative in ricordo della donna precedono il rientro della salma nel Salento, atteso a seguito dell’espletamento degli accertamenti medico-legali disposti dalla Procura.
Il percorso della fiaccolata cittadina a Squinzano ha preso il via dall’abitazione della famiglia per poi snodarsi lungo le vie del centro fino al simbolo della lotta alla violenza sulle donne situato nella villa comunale.
L’Amministrazione cittadina ha già preannunciato la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con le esequie, che si terranno nella chiesa di Maria Regina.
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