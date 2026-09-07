Lorena era viva quando è stata buttata giù dal cavalcavia, autopsia ancora in corso

Lecce – Quando Lorena Isceri è stata buttata giù dal cavalcavia dell’autostrada, era ancora viva. A rivelarlo è stata l’autopsia, in corso da questo pomeriggio, disposta dalla Procura di Firenze sul corpo della 45enne di Squinzano, uccisa venerdì scorso dall’ex Federico Vella, 36 anni.

L’esame è in corso all’ospedale di Careggi e andrà avanti fino a tarda sera. Al medico legale toccava stabilire le cause della morte e capire se Vella avesse ucciso Lorenza prima di gettarla dal viadotto o se fosse stata la caduta, da un’altezza di diverse decine di metri, a provocarne la morte. E una risposta è arrivata e conferma la seconda ipotesi.

Lorena è morta quindi per la caduta e per l’impatto al suolo. Ma i dubbi c’erano, perché Vella ha atteso la ex sotto casa, poi l’ha picchiata, legata e messa nel bagagliaio del suo Suv. Poi ha percorso la strada fino all’autostrada, nei pressi di Barberino di Mugello, comune dell’area metropolitana di Firenze. In quei drammatici minuti Lorena ha provato a chiedere aiuto, ma le forze dell’ordine purtroppo sono arrivate quando era stata già buttata giù dal viadotto.

Queste le prime anticipazioni dell’autopsia. Ma in ogni caso, la valutazione definitiva sarà riportata nella relazione del medico legale, che sarà consegnata fra 90 giorni.

Ma analisi sono in corso anche sul cadavere di Federico Vella, poiché la Procura del capoluogo toscano ha chiesto di effettuare il prelievo dei tessuti del 36enne, che poi, dopo il femminicisio, si è suicidato, buttandosi dallo stesso cavalcavia. Va chiarito se in quella tragica giornata fosse sotto effetto di stupefacenti, di farmaci o di alcol.