Adescava ragazzini e in cambio di somme di denaro e regali chiedeva rapporti intimi e foto osè: indagato

SALENTO – Accusato di adescare ragazzini con il pretesto di regalare loro piccole somme di denaro o qualche merendina per conquistare la loro fiducia e il loro silenzio. Ora in chat ora per le vie di un paese salentino. Ed effettivamente le vittime si erano chiuse a riccio. Sia in casa sia a scuola. E ’stata la madre di un bambino di 11 anni a scoprire più di qualche messaggio anomalo sul telefonino del figlio, dalle informazioni raccolte in anteprima dal Corriere Salentino. E la donna, con un espediente, ha smascherato il presunto pedofilo di 50 anni: ha finto di essere il ragazzo e ha inviato all’uomo un messaggio-esca: “Il mio cellulare è rotto, mi mandi una foto su questo numero?”.

Uno scatto intimo, la richiesta. L’ennesimo, effettivamente, che in quel caso è arrivato sul cellulare della madre. La donna ha raggiunto subito la caserma dei carabinieri denunciando l’uomo. Ed è emerso un sottobosco di presunti abusi anche su un altro ragazzo: quest’ultimo di appena 10 anni. Il più grande – racconta l’inchiesta giunta al capolinea con un avviso di conclusione a carico di un 50enne – sarebbe stato costretto nel dicembre 2025 a subire atti sessuali dopo averlo trascinato in una zona appartata e a ricevere lusinghe, avances e messaggi spinti sul cellulare. Alcuni irripetibili; altri del tenore: “Amore mio, ci fidanziamo?” “Ti posso dare un bacio?”.

Il presunto pedofilo, dalle indagini, inviava ai ragazzini sui rispettivi telefoni cellulari foto che lo ritraevano completamente nudo accompagnate da affermazioni del seguente tenore: “Stanotte vi penso a te e a Checco; oggi pomeriggio ci vediamo? Perché io ho voglia” al contempo intimando loro il silenzio su quanto ricevuto. In una ulteriore occasione effettuava una videochiamata a entrambi i minori in cui avrebbe esibito a entrambi i minori le parti intime: “Avete visto? Vi piace?”. A volte il pedofilo diventata violento: avrebbe minacciato il ragazzino di 11 anni di farsi inviare delle foto perché “altrimenti ti prendo a botte”. Nell’avviso oltre agli episodi vengono cristallizzate le accuse: adescamento di minori, corruzione di minori, tentata e consumata violenza sessuale aggravata.

Sull’indagato, però, aleggia lo spettro dell’incapacità di intendere e di volere: la psicologa nominata dal tribunale ha effettivamente accertato un deficit cognitivo che però non inficerebbe sulle sue capacità cognitive. Un punto sul quale la difesa, rappresentata dall’avvocata Valentina Dell’Anna, vuole vederci chiaro: e lunedì mattina l’uomo è comparso davanti ai carabinieri per dimostrare con un interrogatorio la sua effettiva incapacità.