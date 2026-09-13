Replica del sindaco Mattei: “Nessuno ha il monopolio della legalità e nessuno può distribuire patenti di impegno antimafia”

CALIMERA – “Nessuno ha il monopolio della legalità e nessuno può distribuire patenti di impegno antimafia”. Il sindaco di Calimera Giuseppe Mattei interviene direttamente sulle polemiche scoppiate dopo la decisione del Comune di lasciare Avviso Pubblico, l’associazione che riunisce enti locali e Regioni impegnati nella promozione della legalità e nel contrasto alle mafie e alla corruzione. Una scelta contestata nelle ultime ore da opposizioni e associazioni, alla quale il primo cittadino replica ricostruendo tempi e motivazioni del provvedimento.

“Si sta tentando di costruire una polemica su un tema troppo serio e importante per essere piegato alla contrapposizione politica: la lotta alle mafie, alla corruzione e a ogni forma di illegalità”, afferma Mattei, ricordando che Calimera aveva aderito ad Avviso Pubblico nel 2016 e ribadendo il giudizio positivo sull’associazione: “È una realtà che rispettiamo e della quale riconosciamo il valore e le importanti finalità”.

Il sindaco spiega però che la nuova Amministrazione, appena insediata, si sarebbe trovata davanti alla richiesta di versare quattro annualità pregresse riferite alla precedente gestione e, contemporaneamente, alla necessità di riesaminare tutte le partecipazioni del Comune. “La nota è del 15 giugno, a meno di un mese dalla proclamazione del sindaco e appena tre giorni dopo il primo Consiglio comunale”, sottolinea Matteo. “Eravamo all’inizio del mandato e stavamo avviando una revisione complessiva delle attività amministrative, delle priorità programmatiche e delle adesioni del Comune a enti, associazioni e organismi esterni”.

Secondo il primo cittadino, nella stessa comunicazione sarebbe stato chiarito che la scelta non nasceva da valutazioni negative nei confronti di Avviso Pubblico. “Abbiamo precisato che l’Amministrazione si riservava ogni futura valutazione in merito. Non si è trattato di una chiusura ideologica o definitiva, né di una rinuncia ai valori rappresentati dall’associazione”. La porta, dunque, secondo Mattei, resta aperta a un possibile riesame della decisione.

Il sindaco aggiunge un altro elemento: negli ultimi anni l’adesione del Comune, sostiene, non avrebbe prodotto iniziative concrete e partecipate sul territorio. “Un’adesione acquista pienamente valore quando diventa conoscenza, formazione e coinvolgimento della comunità, soprattutto dei giovani, e non quando rimane soltanto un atto formale”. Da qui la replica più netta alle accuse politiche. “Qualcuno ha scelto di approfittare della vicenda per montare una polemica contro la nostra Amministrazione, cercando di far passare questa decisione come un disimpegno nella lotta alle mafie. È una rappresentazione che respingiamo con fermezza”. Per il primo cittadino di Calimera, l’appartenenza a un’associazione, per quanto autorevole, non può trasformarsi in una certificazione dell’impegno antimafia: “L’adesione non può diventare una patente di legalità, né l’unico parametro con cui giudicare l’impegno di un Comune”. Il sindaco distingue quindi tra la legittima critica amministrativa e la messa in discussione dell’impegno dell’ente sul terreno della legalità. “Si può contestare una scelta amministrativa. Altra cosa è utilizzarla per mettere in dubbio la correttezza e l’impegno di un’Amministrazione”. Mattei chiude ribadendo la posizione della maggioranza: “Il nostro impegno contro le mafie, la corruzione e ogni forma di illegalità è e rimane assoluto. Lo dimostreremo ogni giorno con la trasparenza degli atti, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e iniziative concrete rivolte alla nostra comunità. La legalità non si utilizza per fare polemica e non si rivendica soltanto a parole: si pratica e si dimostra ogni giorno con i fatti”.