Leverano, maggioranza in affanno: salta il Consiglio e Futuro Sostenibile chiede le dimissioni di Rolli

LEVERANO – Il Consiglio comunale salta per mancanza del numero legale e la crisi politica che da mesi attraversa la maggioranza guidata dal sindaco Marcello Rolli torna ad esplodere a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative. La seduta straordinaria convocata per il pomeriggio del 23 settembre non ha potuto svolgere regolarmente i propri lavori: in aula, secondo quanto riferisce il gruppo consiliare Futuro Sostenibile, erano presenti soltanto due esponenti della minoranza e il consigliere Paolo Paladini, mentre mancava l’intera maggioranza. La convocazione del Consiglio per il 23 settembre, con eventuale seconda seduta il giorno successivo, risulta pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune.

Un nuovo passaggio a vuoto che si inserisce in una situazione politica già particolarmente delicata. Nei giorni scorsi hanno lasciato la Giunta gli assessori Luigi Piero Valentino e Maria Antonietta Gala, mentre il consigliere Fabrizio Cagnazzo ha rimesso le proprie deleghe pur restando all’interno della maggioranza. A ciò si aggiungere che bisogna attendere le mosse di Paolo Paladini.

Le tensioni, in realtà, vengono da lontano. Già a luglio la maggioranza aveva vissuto una forte scossa e si era sfiorata una crisi definitiva, evitata quando uno dei consiglieri intenzionati a lasciare avrebbe fatto un passo indietro all’ultimo momento. Sullo sfondo c’era anche il percorso del Piano urbanistico generale, con l’ipotesi di arrivare alle dimissioni soltanto dopo il passaggio del Pug previsto a settembre. Ora, però, il nuovo episodio riapre tutti gli interrogativi sulla tenuta dell’amministrazione.

Futuro Sostenibile non usa mezzi termini e chiede direttamente al primo cittadino di lasciare l’incarico. “Non è più possibile far finta di nulla, a Leverano manca da mesi una maggioranza politica solida e capace di garantire continuità all’azione amministrativa. La ripetuta impossibilità di assicurare il regolare svolgimento dei lavori consiliari è un segnale politico che non può essere ignorato”, sostiene il gruppo di opposizione.

Per Futuro Sostenibile le dimissioni dei due assessori, la rinuncia alle deleghe da parte di Cagnazzo e la vicenda Paladini compongono “una sequenza di fatti che restituisce l’immagine di una maggioranza attraversata da profonde difficoltà politiche”. La contestazione non riguarda soltanto gli equilibri interni: “Un’amministrazione comunale ha bisogno innanzitutto di numeri, di coesione e della capacità di assumere decisioni. Quando questi presupposti vengono meno e il Consiglio comunale non riesce neppure a riunirsi regolarmente, è doveroso chiedersi quale sia la reale solidità politica dell’amministrazione”.

Il gruppo rincara la dose: “Leverano non può diventare ostaggio di una crisi politica permanente. I problemi interni alla maggioranza non possono ricadere sull’intera comunità. I cittadini hanno diritto a un’amministrazione in grado di lavorare, decidere e rispondere delle proprie scelte”. Da qui la richiesta a Rolli: “Per il bene di Leverano e nel rispetto dei cittadini, chiediamo al sindaco Marcello Rolli di prendere atto della situazione e di rassegnare le proprie dimissioni. Sarebbe un atto di responsabilità istituzionale nei confronti dell’intera comunità leveranese”.

Leverano dovrebbe tornare alle urne nella prossima tornata amministrativa, verosimilmente in primavera. E proprio mentre si avvicina l’appuntamento elettorale, tra le indiscrezioni politiche continua a circolare anche l’ipotesi che Rolli punti a un terzo mandato. Uno scenario che rende ancora più delicata la partita interna alla maggioranza e apre una lunga fase preelettorale. Futuro Sostenibile chiude chiedendo “chiarezza, responsabilità e rispetto per i cittadini” e pone una questione destinata ad accompagnare i prossimi mesi: quali condizioni politiche e numeriche restano oggi per consentire all’amministrazione di arrivare alla fine della consiliatura?