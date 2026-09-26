Giornata Mondiale del Turismo, a Galatina nasce il “Quaderno di Viaggio per Piccoli Esploratori”

Giornata Mondiale del Turismo con un’iniziativa dedicata ai più piccoli, presentando un quaderno da colorare e con il quale giocare, andando alla scoperta dei capolavori dell’arte, della gastronomia e dei luoghi iconici della città di Galatina. L’appuntamento per grandi e piccoli è alle ore 9.30, presso il Museo Civico “Pietro Cavoti” dove l’Amministrazione presenterà l’idea e il quaderno, pensato per accompagnare bambini e famiglie alla scoperta della storia, dell’architettura e della bellezza della città attraverso un linguaggio fresco e vivace, più coinvolgente e vicino al mondo dell’infanzia. Quest’anno la Città di Galatina celebra lacon un’iniziativa dedicata ai più piccoli,dove l’Amministrazione presenterà l’idea e il quaderno, pensato per accompagnare bambini e famiglie alla scoperta della storia, dell’architettura e della bellezza della città attraverso un linguaggio fresco e vivace, più coinvolgente e vicino al mondo dell’infanzia.

Il progetto nasce da un’idea e dal coordinamento di Barbara Perrone, Marketing Territoriale e Comunicazione – ufficio di staff del Sindaco della Città di Galatina, con il prezioso sviluppo grafico di Federica Errico e Luna Bello, Volontarie del Servizio Civile Regionale – Nodo Galattica di Galatina.

L’iniziativa parte da una considerazione semplice ma importante: per raccontare un territorio ai bambini occorre trovare nuovi modi di presentarlo, stimolandoli attraverso il gioco al piacere della scoperta. Da qui nasce l’idea di trasformare la visita alla città in una vera esperienza di esplorazione,

fatta di curiosità, osservazione, gioco e scoperta avvicinando le famiglie alla pedagogia di viaggio.

Il quaderno vuole diventare una sorta di compagno di viaggio per i piccoli viaggiatori, vicini e lontani, invitandoli a guardare Galatina con occhi nuovi e a conoscere il suo patrimonio culturale attraverso un approccio ludico e partecipativo. Al tempo stesso il progetto guarda al futuro dell’accoglienza e che intercetta anche la crescente importanza del family travel, un segmento sempre più rilevante per il turismo italiano. Secondo una ricerca JFC sul turismo familiare, nel 2026 il 72,1% delle famiglie italiane con bambini prevede di effettuare almeno una vacanza, per una media di 9,6 notti fuori casa nel corso dell’anno.

Tendenze e numeri che raccontano un fenomeno nel quale la presenza di servizi e attività pensati per i bambini assume un ruolo sempre più importante nelle scelte delle famiglie sia italiane che straniere. Rendere una destinazione accogliente per i più piccoli significa, dunque, rendere più attrattiva e accessibile l’esperienza dell’intera famiglia.

È proprio in questa direzione che si inserisce il “Quaderno di viaggio per piccoli esploratori” che con le sue 20 pagine permette di scoprire i tesori della città partendo dalla Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, toccando la Cappella di San Paolo, poggiando lo sguardo sul museo, stimolando l’osservazione e l’attenzione in una sorta di caccia al tesoro urbana, mettendo in evidenza alcuni personaggi famosi della nostra città e dando spunti per picnic cittadini.

Il Quaderno di viaggio vuole essere uno strumento attraverso il quale la storia e il patrimonio di Galatina possono essere scoperti in maniera più libera, divertente e coinvolgente, trasformando i bambini da semplici accompagnatori dei genitori a veri protagonisti dell’esperienza turistica.

Il Quaderno di viaggio sarà distribuito, gratuitamente e fino ad esaurimento pezzi, a tutti i bambini che parteciperanno alla presentazione e alla visita guidata domenica 27 dicembre ora 9.30 e a seguire presso il Museo, l’Infopoint, le attività che ne faranno richiesta e ovviamente presso il Polo Bibliomuseale. Lo stesso sarà poi stampabile in modo autonomo e condivisibile, accedendo al file che sarà caricato sui canali istituzionali di Città di Galatina.

Al termine dell’incontro è prevista una visita guidata ludica dedicata ai più piccoli, durante la quale i giovani esploratori potranno conoscere il Museo Civico “Pietro Cavoti” e il patrimonio della città attraverso attività e modalità pensate appositamente per loro.