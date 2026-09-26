Monteroni, tre giorni di corso per ottenere o rinnovare il patentino per la raccolta dei funghi

MONTERONI – Tre giornate dedicate alla formazione per chi vuole ottenere per la prima volta o rinnovare il patentino necessario alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Il corso si terrà il 28, 29 e 30 settembre 2026, dalle 15.30 alle 19.30, nella Sala delle Attività Culturali del Palazzo Baronale di Monteroni di Lecce.



L’iniziativa è promossa dal Comune di Monteroni in collaborazione con l’Associazione Micologica Bresadola di Galatina, sulla base di un programma approvato dal Centro di Controllo Micologico della Asl di Lecce. Due i percorsi previsti: il corso di primo rilascio, della durata complessiva di 12 ore, rivolto a chi deve conseguire per la prima volta il permesso nominativo regionale, e il corso di aggiornamento, della durata di 8 ore, destinato invece a chi deve rinnovare il patentino quinquennale scaduto o prossimo alla scadenza.

L’appuntamento punta a fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per una raccolta consapevole e conforme alle norme regionali, con particolare attenzione alla corretta identificazione delle specie e alle regole da rispettare. Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle quote didattiche è possibile rivolgersi all’Associazione Micologica Bresadola, contattando Giovanni Schirinzi al numero 329 1273285. Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Monteroni oppure trasmesse tramite Pec all’indirizzoprotocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it. Il modulo di partecipazione e l’avviso completo sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Monteroni.