Finto Maresciallo e truffa dello spoofing a Tricase: due arresti e recuperata refurtiva da 30mila euro

TRICASE – Operazione lampo dei Carabinieri della Compagnia di Tricase, che nella mattinata di ieri hanno arrestato in flagranza di reato due giovani, un ventisettenne di origini marocchine e un venticinquenne originario della Campania, ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso ai danni di una donna di 76 anni.

Il raggiro si è consumato intorno alle ore 10:00, quando la vittima è stata contattata telefonicamente tramite la tecnica informatica dello spoofing, che permette di far comparire sul display del destinatario il nome di un ente autorevole, in questo caso l’intestazione “Comando dei Carabinieri”. Un falso militare ha paventato all’anziana il presunto coinvolgimento di un’auto a lei intestata in una rapina avvenuta in un comune limitrofo.

Sfruttando lo stato di agitazione della donna, il truffatore l’ha indotta a raccogliere contanti e oggetti preziosi da consegnare a un sedicente “collega” inviato a domicilio per evitare implicazioni giudiziarie.

Poco dopo, il complice si è presentato presso l’abitazione della settantaseienne, facendosi consegnare gioielli in oro e diamanti per un valore stimato di circa 30mila euro prima di dileguarsi.

Compreso l’accaduto, la donna ha allertato la centrale operativa del 112. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno avviato un’immediata battuta nella zona, intercettando a breve distanza dall’abitazione della vittima un’utilitaria a noleggio con a bordo i due sospetti.

La perquisizione veicolare ha consentito di rintracciare e recuperare l’intero bottino, restituito contestualmente alla proprietaria.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, i due arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Borgo San Nicola.