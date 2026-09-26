Boccia paralimpica, trionfo leccese ai campionati assoluti di Padova: bronzo per Rollo e oro per Epifani

ASD Lupus Lecce 2014 torna da Padova con due medaglie. Giuseppe Rollo è terzo in Italia nella categoria BC1 (9-1), Marco Epifani è per la seconda volta Campione Italiano nella categoria BC5 (3-2). Presenti anche Alessandro Rollo e Deborah Giannaccari.

LECCE – Trasferta da incorniciare per l’ASD Lupus Lecce 2014. La società salentina è tornata a casa dai Campionati Italiani Assoluti di Boccia Paralimpica, tenutisi a Padova dall’11 al 13 settembre 2026, con due medaglie al collo e la partecipazione di ben quattro atleti.

Impresa storica per Marco Epifani, categoria BC5, che ha conquistato la medaglia d’oro laureandosi per la seconda volta Campione Italiano dopo una finale combattutissima vinta 3 a 2.

Splendido risultato anche per Giuseppe Rollo, categoria BC1, che ha conquistato la medaglia di bronzo e il terzo posto in Italia, imponendosi con un netto 9 a 1 nella finale per il terzo posto.

Buona prova anche per Alessandro Rollo e Deborah Giannaccari, che hanno partecipato con impegno e determinazione alla competizione, rappresentando con orgoglio i colori della Lupus.

CHI SIAMO

La nostra associazione nasce dalle ceneri della storica ASD Filanto 2001, dopo la scomparsa della fondatrice Rosalba Cazzato. Abbiamo voluto fondare la Lupus 2014 per onorarne la memoria e continuare il suo impegno verso lo sport per le persone con disabilità.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “LUPUS 2014” vede i suoi natali il giorno 14 Ottobre 2014 su impulso di un piccolo gruppo di giovani diversamente abili, già atleti della “FILANTO 2001” che fu sciolta e cancellata nel 2012 per la scomparsa della fondatrice Signora Rosalba CAZZATO.

Dopo due anni di inattività, con propri mezzi, Cozza Andrea e Rollo Giuseppe insieme ad altri amici, fondarono autonomamente la A.S.D. LUPUS 2014 che, fino al 2016, ha praticato Atletica Leggera ottenendo eccellenti risultati sia a livello Regionale che Nazionale.

Nel 2016 la LUPUS 2014 per motivi tecnici ha iniziato l’attività della BOCCIA PARALIMPICA, ed è significativo che è stata la prima associazione a praticare tale sport dalla Linea Gotica in giù, essendo una disciplina conosciuta solo nelle regioni dell’arco Alpino e in Sardegna.

L’anno della svolta è il 2018: la F.I.B. subentra alla FISPES nella BOCCIA PARALIMPICA. I ragazzi della LUPUS 2014 Andrea Cozza (Presidente) e Giuseppe Rollo (Vice Presidente) pensarono bene di chiedere al Presidente della FIB di poter organizzare a Lecce il 1° Campionato Nazionale Italiano Individuale e a Squadre che si formalizzò dal 5 all’8 Luglio 2018 a Lecce presso il Palasport “G. Ventura” di Lecce.

La nostra sede operativa è presso i locali della Parrocchia San Bernardino Realino – Parroco Don Nando Capone.

MEDAGLIERE COMPLETO:

2018 – 1° Campionato Italiano – n.1 Argento individuale; n.1 Bronzo a Squadre

2019 – 2° Campionato Italiano Assoluto TORINO – n.2 Ori Individuali, n.1 Bronzo individuale

2021 – 3° Campionato Italiano Assoluto ROMA – n.1 Oro Individuale e n.1 Argento Individuale

2022 – 4° Campionato Italiano Assoluto ROMA – n.1 Argento, 1 Quarto e 1 Quinto posto Assoluto

2023 – Campionato Italiano Campobasso: n.1 Oro Coppia BC5, n.3 Argento BC1-BC2-BC5

2024 – Campionato Italiano Chianciano Terme: Individuale n.1 Oro – 1 Argento – 1 Bronzo, Squadre n.1 Oro, Coppia BC5 n.1 Bronzo

2025 – Campionato Italiano LECCE: n.1 Oro categoria BC5, n.1 Argento categoria BC1

2026 – Campionato Italiano PADOVA, tenutosi a Padova dall’11 al 13 settembre 2026: n.1 Oro categoria BC5 (Epifani), n.1 Bronzo categoria BC1 (Rollo)