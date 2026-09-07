Grande partecipazione di pubblico alla cerimonia del Premio “Matino Città della Musica”. Il riconoscimento è stato assegnato a Pietro Scalia

MATINO (Lecce) – Si è svolta giovedì 3 settembre 2026, presso il Palazzo Marchesale “Del Tufo”, la cerimonia di conferimento del Premio “Matino Città della Musica”. L’importante riconoscimento è stato assegnato a Pietro Scalia, montatore cinematografico due volte vincitore del Premio Oscar. La serata, presentata da Bruno Conte e arricchita dall’intervento musicale di The Asymptote Band, ha registrato una grande partecipazione di pubblico.

La cerimonia ha registrato la presenza di autorità civili e religiose, fra le quali Don Coluccia, figura di riferimento nel contrasto alla criminalità organizzata e il Prefetto di Lecce dott. Natalino Manno

Nato a Catania nel 1960 e di radici matinesi, Pietro Scalia ha costruito una carriera di assoluto prestigio nel cinema mondiale. Dopo gli studi in Svizzera e il Master in Film and Theater Arts presso la UCLA di Los Angeles, ha esordito come assistente al montaggio al fianco di Oliver Stone. Ha conquistato due Academy Award per il miglior montaggio: nel 1992 per JFK di Oliver Stone e nel 2002 per Black Hawk Down di Ridley Scott. Ha ricevuto inoltre due nomination all’Oscar e numerosi riconoscimenti internazionali, collaborando con registi del calibro di Bernardo Bertolucci, Sam Raimi, Gus Van Sant e Ridley Scott.

Nel corso della serata il pubblico ha avuto l’opportunità di visitare la mostra “Birds of Passage”, allestita presso il MACMa – Museo d’Arte Contemporanea di Matino (Palazzo Marchesale del Tufo – Piazza Giorgio San Giorgio), nell’ambito della prima tappa del progetto espositivo itinerante che proseguirà a Copertino e Lecce. La mostra, a cura di Raffaela Zizzari e con produzione esecutiva di Dalia Ibelhauptaitė, riunisce per la prima volta nel Salento l’artista lituano-britannica Laura Dzelzytė e il celebre fotografo danese Søren Solkær. Inaugurata il 10 agosto e aperta al pubblico fino al 5 settembre 2026, l’esposizione è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale “Vicoli d’Arte”, in collaborazione con i Comuni di Matino, Copertino e Lecce.

Nel corso del suo intervento il Sindaco Giorgio Salvatore Toma ha sottolineato il valore storico della serata per la comunità matinese.

«Questa serata resterà incisa nella storia della nostra comunità perché premiamo un protagonista assoluto del cinema mondiale» ha esordito il Sindaco, ricordando quanti giovani italiani, spinti dal sogno, hanno attraversato l’oceano per raggiungere l’America. «Naturalmente non tutti coloro che sono partiti hanno poi raggiunto l’obiettivo prefissato, ma tanti hanno potuto far prevalere la fantasia e l’inventiva propria della nostra terra. Chi ce l’ha fatta però ha abbinato accanto a queste doti naturali anche tanto studio e voglia di sacrificarsi».

Toma ha poi rivolto un messaggio chiaro alle nuove generazioni: «La testimonianza di Pietro Scalia vuole dimostrare soprattutto alle nuove generazioni che se non c’è l’impegno, l’abnegazione e la voglia di emergere difficilmente si raggiungono risultati importanti».

Il primo cittadino ha, infine, aggiunto: «Questo premio, semplice e piccolissimo rispetto ai tanti riconoscimenti ricevuti nella sua carriera, vuole rappresentare anche la speranza di continuare a mantenere saldo il legame con Matino, affinché possa sentirsi sempre a casa».