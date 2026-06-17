MOODERNA saluta il pubblico con il weekend finale a Matino: dal 19 al 21 giugno musica, arte, esperienze e scoperta del territorio al Palazzo Marchesale del Tufo

MATINO (Lecce) – Si conclude a Matino il percorso di MOODERNA – City Break in Castello, il festival diffuso che per tutto il mese di giugno ha trasformato castelli e dimore storiche del Salento in luoghi di incontro, scoperta e partecipazione. Dopo le tappe di Felline e Presicce-Acquarica, il progetto approda al Palazzo Marchesale Del Tufo per un ultimo fine settimana di eventi che intrecciano musica, arte, mobilità lenta, attività per famiglie e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’iniziativa, promossa nell’ambito dell’Accordo Puglia 2021-2027 – Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, nasce con l’obiettivo di offrire nuove modalità di fruizione dei beni storici attraverso esperienze immersive e contemporanee capaci di raccontare il territorio e le sue identità.

Il programma prenderà il via venerdì 19 giugno con il suggestivo Candle Harmony Concert, spettacolo musicale che propone colonne sonore a lume di candela proposto in doppia replica alle ore 20.30 e alle ore 22.00 negli spazi del Palazzo Marchesale Del Tufo. Un’esperienza immersiva in cui la musica si fonde con l’atmosfera evocativa creata dalla luce delle candele, regalando al pubblico una serata dal forte impatto emozionale.

Sabato 20 giugno sarà dedicato alla scoperta del territorio e alle attività per tutte le età. Alle ore 16.30 partirà la Bike Experience Mooderna, una cicloesperienza musicale tra uliveti, scorci urbani e centro storico, pensata per vivere Matino attraverso il ritmo lento della bicicletta e il racconto dei luoghi.

Per tutto il pomeriggio sarà inoltre visitabile la mostra “Licheni in Castello”, un percorso espositivo che mette in dialogo fotografia, pattern naturali e ricerca visiva, offrendo uno sguardo originale sulle superfici e sulle forme del paesaggio.

Alle ore 17.00 spazio ai più piccoli con la Scuola di Magia per Bambini – La mia prima lezione a Hogwarts, una coinvolgente caccia agli Horcrux tra enigmi, prove di squadra e avventure ambientate nei cortili del palazzo.

Il gran finale è in programma domenica 21 giugno. Alle ore 19.00 prenderà il via una visita esperienziale nel borgo di Matino, un itinerario guidato tra le vie del centro storico e gli ambienti del Palazzo Marchesale Del Tufo, per riscoprire storia, architettura e identità del territorio.

Alle ore 19.30 sarà la volta del talk “Licheni – Superfici del paesaggio”, incontro a cura di Alberto Pepe dedicato al rapporto tra fotografia, design e territorio, con una riflessione sulle forme attraverso cui il paesaggio viene osservato, interpretato e raccontato.

A chiudere il festival, dalle ore 20.30, sarà il dj set dei Those Funky Guys, appuntamento musicale che accompagnerà il pubblico nell’ultima serata di MOODERNA tra sonorità coinvolgenti e atmosfera festosa.

Con il weekend di Matino si conclude un percorso che ha attraversato alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico salentino, proponendo un modello innovativo di valorizzazione culturale capace di coniugare turismo esperienziale, creatività contemporanea e partecipazione delle comunità locali.