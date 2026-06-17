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MOODERNA saluta il pubblico con il weekend finale a Matino: dal 19 al 21 giugno musica, arte, esperienze e scoperta del territorio al Palazzo Marchesale del Tufo

Dal 19 al 21 giugno il Palazzo Marchesale Del Tufo ospita l'ultimo appuntamento del festival diffuso tra concerti a lume di candela, cicloesperienze, attività per famiglie, mostre e incontri dedicati al paesaggio contemporaneo

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