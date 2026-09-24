Il comune di Melpignano al Salone del Gusto di Torino

Il cibo non è solo una risorsa, ma diventa uno strumento per leggere il territorio, costruire relazioni e immaginare il futuro. È da questa consapevolezza che nasce la partecipazione del Comune di Melpignano a Terra Madre Salone del Gusto 2026, la manifestazione organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la prima dopo la morte del fondatore Carlo Petrini, inaugurata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dal 24 al 27 settembre porta nel cuore di Torino esperienze, progetti e riflessioni dedicate alla biodiversità, alla sostenibilità e alle nuove politiche alimentari. Il 25 settembre, alle 16.30, Melpignano sarà protagonista dell’incontro “La via italiana alle food policy: dalle piazze alle mense”, dedicato all’evoluzione delle politiche alimentari italiane e alla necessità di costruire strategie capaci di mettere in relazione salute, ambiente, economia locale e coesione sociale. Un confronto che coinvolge grandi città e piccoli comuni, perché il diritto al cibo e la costruzione di sistemi alimentari sostenibili riguardano ogni comunità, indipendentemente dalle sue dimensioni. Tra gli interventi della prima sessione, “Il coraggio della scelta. Visioni istituzionali e governance”, ci sarà anche la sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato, insieme a rappresentanti delle amministrazioni di Milano, Livorno, Messina, Capannori, Genova, Roma e Torino. Al centro del confronto, la possibilità di creare una vera e propria “regia” del cibo all’interno delle amministrazioni, mettendo in relazione mense, mercati contadini, welfare alimentare, agricoltura e politiche di sviluppo. “Garantire l’accesso al cibo significa costruire sistemi territoriali capaci di cooperare, mettendo in relazione città e aree rurali, istituzioni, imprese, mondo agricolo e società civile. Significa superare una visione frammentata e riconoscere che produzione, distribuzione e consumo, tutela delle risorse naturali, sviluppo rurale e inclusione sociale sono parti di una stessa politica. La sicurezza e l’accessibilità del cibo dipendono dalla capacità di governare questi processi in modo integrato, rafforzando le reti territoriali e promuovendo forme di collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore. Perché il diritto al cibo non si garantisce soltanto aumentando l’offerta: si garantisce costruendo territori più connessi, resilienti e capaci di prendersi cura delle proprie risorse e delle proprie comunità”, sostiene la sindaca Valentina Avantaggiato. Oltre a lei interverranno Anna Scavuzzo (Vicesindaca di Milano), Giovanna Cepparello (Assessora Mobilità Comune di Livorno, delega alle Politiche del Cibo), Liana Cannata (Assessora alle politiche agroalimentare, ambientali e transizione ecologica, Città di Messina), Silvia Sarti (Assessora alle Politiche educative con delega alle Politiche locali del cibo, Comune di Capannori); Francesca Ghio (Vicepresidente Consiglio comunale Genova e delegata alle politiche del cibo); Sabrina Alfonsi (Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Comune di Roma) e un rappresentante istituzionale della Città di Torino. La seconda parte dell’incontro, “Progettazione, urbanistica e impatto”, entrerà invece nel merito degli strumenti necessari per progettare territori “edibili” e comunità alimentari sostenibili, affrontando anche il tema della misurazione dell’impatto delle politiche del cibo e della loro capacità di rigenerare i quartieri e rafforzare le comunità. Un percorso che mette insieme istituzioni, ricerca, progettazione e cultura del territorio e che trova in Melpignano un esempio concreto di come anche un piccolo comune possa diventare laboratorio di innovazione sociale e culturale. Nel cuore della Grecìa Salentina, Melpignano è infatti un paese di poco più di duemila abitanti che ha scelto di investire nella propria identità, nella cultura, nella qualità della vita e nella valorizzazione della produzione alimentare agro ecologica, con iniziative come il Mercato del Giusto (mercato di bio agricoltura e spazio di confronto tra produttori e cittadini, su tematiche legate al food e al sociale), la Mensa bio-etica a km zero nella Scuola e il Master Universitario “Gastronomie territoriali sostenibili e Food Policies” con sede nel Palazzo Marchesale. Qui sostenibilità e inclusione accompagnano la valorizzazione del patrimonio: dai percorsi nel centro storico accessibili attraverso pannelli in Nero-Braille ai contenuti in LIS, realizzati in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi. Con “Melpignano Promuove Cultura”, il Comune lavora inoltre per contrastare lo spopolamento e costruire una nuova idea di attrattività, capace di unire turismo e benessere degli abitanti, cultura e opportunità di lavoro. È questa la Melpignano che arriva a Terra Madre: un piccolo comune che, attraverso la cultura del cibo, la sostenibilità e l’inclusione, continua a costruire relazioni e a immaginare il proprio futuro, trasformando la cura del territorio in una concreta occasione di crescita per tutta la comunità.