Il giornalista leccese Alessandro Barbano dirigerà i quotidiani del gruppo Nord Est Multimedia

LECCE – Il giornalista leccese Alessandro Barbano assume la direzione dei quotidiani del gruppo Nord Est Multimedia. L’assunzione è stata formalizzata nei giorni scorsi e sarà operativa da fine ottobre. Barbano dirigerà una struttura editoriale che conta circa 140 giornalisti distribuiti fra Veneto e Friuli Venezia Giulia e sarà supportato da sei vicedirettori responsabili delle rispettive edizioni: Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia, Il Corriere delle Alpi, Messaggero Veneto e Il Piccolo di Trieste

Alessandro Barbano è nato a Lecce nel 1961 enella sua lunga carriera è stato direttore delle testate Il Messaggero, Il Riformista, Il Mattino di Napoli, Il Corriere dello Sport e da ultimo, L’Altra Voce. E’ stato inoltre vicedirettore del Quotidiano di Puglia. Attualmente conduce la rassegna stampa di Radio Radicale. Ha inoltre pubblicato numerosi saggi su giornalismo, politica e società ed anche alcuni manuali di giornalismo