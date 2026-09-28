Una donna pronta ad uccidere: i retroscena contenuti nell’ordinanza della Finanza

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Una donna aspirante killer pronta a premere il grilletto per un debito di droga. È il profilo di Valentina Ingrosso, 35enne di Presicce-Acquarica, arrestata nel corso del blitz messo a segno dalla Guardia di finanza. Anche con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini hanno consentito di individuare il movente del grave fatto nel contrasto originato da un consistente debito per la fornitura di droga, contratto dalla 35enne nei confronti di Francesco Guida: un debito che la donna ed il suo compagno – Nicola Luna – non riuscivano ad onorare, al punto che, fissato un incontro “chiarificatore” con l’uomo, la Ingrosso avrebbe cercato di eliminarlo, colpendolo con un’arma da sparo.

Quest’ultima, non ancora rinvenuta, nel corso delle indagini effettuate, appare ragionevolmente essere una pistola Beretta calibro 9, individuabile in una di quelle oggetto di file multimediale (foto estrapolate da telefono cellulare, su applicativo “whatsapp”) riscontrati in occasione del sequestro degli apparecchi cellulari della Ingrosso e del compagno. Guida – il 7 dicembre 2022 – venne colpito nella parte alta del corpo cagionandogli la rottura della milza, una lesione emorragica del rene sinistro, pneumoperitoneo, ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Panico di Tricase.

La coppia, invece, avrebbe proseguito con l’attività di approvvigionamento e successivo spaccio di sostanze stupefacenti fortificando il sodalizio criminale.