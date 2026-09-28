Attualità e narrativa al chiaro di luna: a Lequile sei giorni di libri e di idee

LEQUILE (Lecce) – Torna a Lequile Di Libri e di Luna, il festival dedicato all’attualità e alla letteratura, diretto da Cristian Filieri e giunto alla seconda edizione, titolata “Storie che ci attraversano“. Sei giornate, dal 6 all’11 ottobre, che portano nel centro storico lettori e protagonisti della vita culturale e istituzionale italiana e del territorio. Tra i protagonisti Alessandro Cecchi Paone, Mimmo Calopresti (in collegamento), Don Cosimo Schena, Rajae Bezzaz, Mingo, Andrea Pezzi e Maria Francesca Mariano in dialogo con esponenti delle istituzioni e del mondo culturale e sociale salentino come il Prefetto Natalino Manno, il Presidente della Provincia Fabio Tarantino, Alessandro Valenti, Padre Paolo Quaranta, Toti Semerano, Enrico Ciavolino, M. Luciana Zecca e Giuseppe Pascali.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e si terranno nel cinquecentesco Palazzo Andrioli di Lequile, in piazza San Vito. Al centro degli incontri le storie che attraversano l’attualità della cronaca e della vita culturale: le migrazioni nel Mediterraneo e le storie di integrazione, la lotta alla criminalità organizzata, l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle nostre vite e la spiritualità, con un appuntamento dedicato al Patrono d’Italia San Francesco d’Assisi nell’ottocentesimo anniversario della morte. Le giornate del festival saranno accompagnate da degustazioni di vini a cura delle cantine del territorio salentino Agricole De Palma, Cantele, Cantina Fiorentino, Masca del Tacco, Mocavero, Produttori di Manduria, Vecchia Torre, De Marco vini, Villani Miglietta, Tenute Stefàno, Contino.

«Leggere ci aiuta, come cittadini, a prendere decisioni consapevoli e ad andare oltre gli orizzonti ristretti del nostro quotidiano o della nostra bolla social – dichiara il direttore artistico Cristian Filieri –. Di Libri e di Luna nasce con l’ambizione di coinvolgere le persone attorno ai libri e alle storie, anche in un tempo in cui questa missione è tutt’altro che semplice, perché la nostra attenzione è continuamente sollecitata dal flusso dei contenuti digitali. Il programma affronta temi di stringente attualità, come le migrazioni, la criminalità organizzata, l’intelligenza artificiale e la spiritualità, grazie alla presenza di ospiti autorevoli, capaci di offrirci esperienze, competenze e punti di vista utili per interpretare il mondo in cui viviamo e sollecitare la nostra intelligenza. Abbiamo scelto per questa edizione il titolo Storie che ci attraversano perché le storie narrate nei libri che presenteremo hanno il potere di entrare nelle nostre vite, interrogarci e cambiare il nostro modo di guardare il mondo. Vorremmo che ciascuno tornasse a casa con una storia e con qualche strumento in più per farsi un’idea del tempo difficile, ma estremamente interessante, che stiamo vivendo».

Il programma si apre martedì 6 ottobre alle 19 nell’atrio di Palazzo Andrioli con i saluti del sindaco di Lequile Vincenzo Carlà, del presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, della dirigente dell’Istituto comprensivo statale di Lequile Mariateresa Maria Spagna, della presidente dell’associazione Simona Stifani e del direttore artistico Cristian Filieri. Alle 19.30 il primo incontro è con Andrea Pezzi, autore e imprenditore umanista, che presenta La nostra Odissea (Il Saggiatore, 2026) dialogando con l’architetto e artista Toti Semerano. Al termine, spazio al confronto con il pubblico e al firmacopie.

Mercoledì 7 ottobre alle 19, nell’atrio di Palazzo Andrioli, la scrittrice, poetessa e docente Rossella Maggio presenta Vincenza (Graus Edizioni, 2026), in dialogo con Giuseppe Pascali, giornalista e docente di lettere. Alle 20.30 Rajae Bezzaz, autrice, reporter e conduttrice, presenta il libro L’araba felice (Cairo, 2026) in dialogo con il Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino. Entrambi gli incontri si concludono con il firmacopie.

Giovedì 8 ottobre alle 19 don Cosimo Schena, sacerdote, psicologo e scrittore, presenta L’eresia di Francesco (Editrice Elledici, 2026) e ne discute con padre Paolo Quaranta, ministro provinciale dei Frati Minori di Lecce. Alle 20.30 la magistrata Maria Francesca Mariano presenta La scialletta rossa. Una donna di mafia (Santelli Editore, 2022) in dialogo con il prefetto di Lecce Natalino Manno.

Venerdì 9 ottobre, alle 19 Antonella Maggi, autrice e insegnante, e Salvatore Maurizio Moscara, autore, dirigente pubblico e responsabile dell’associazione di volontariato PER, presentano Non è stato il mare. Né a Cutro. Né altrove. Né prima. Né dopo (Edizioni La Meridiana, 2025), in dialogo con Alessandro Valenti, presidente della Fondazione Casa della Carità. Un appuntamento che porta al centro del festival il tema delle migrazioni, seguito dal confronto con i lettori e dal firmacopie. Alle 20.30 sarà proiettato il documentario “Cutro, Calabria, Italia” di Mimmo Calopresti. Al termine della proiezione, il regista si collegherà in diretta con il pubblico per dialogare sui temi al centro dell’opera.

Sabato 10 ottobre, alle 19 l’intelligenza artificiale entra nel dibattito del festival con Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista e divulgatore scientifico presenta AI per tutti (Tecniche nuove, 2026) in dialogo con Enrico Ciavolino, professore ordinario di Psicometria e presidente del corso di laurea magistrale in Data science dell’Università del Salento. A seguire, domande del pubblico e firmacopie.

Domenica 11 ottobre il festival dedica il pomeriggio ai bambini e ai ragazzi, prima dell’appuntamento conclusivo con lo spettacolo. Alle 16, nell’atrio di Palazzo Andrioli, il content creator, illustratore e autore Giulio Ingrosso conduce un laboratorio di fumetti per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Alla stessa ora è in programma il laboratorio di lettura ad alta voce dedicato ai bambini dai 4 ai 9 anni, coordinato da Eleonora Carriero, docente dell’Istituto comprensivo di Lequile-San Pietro in Lama.

Alle 18 arriva Mingo, attore, autore, performer e regista, con la presentazione dello spettacolo Il mondo di Pin, in dialogo con Luciana Zecca, psichiatra e psicoanalista, presidente della sezione di Lecce dell’ANGSA (Associazione nazionale dei genitori di persone con autismo di Lecce). Seguiranno i saluti e i ringraziamenti degli organizzatori.

Il festival è organizzato dall’associazione Di Libri e di Luna APS, presieduta da Simona Stifani, e si svolge con il patrocinio del Comune di Lequile, della Provincia di Lecce, del GAL Valle della Cupa e del Distretto Urbano del Commercio DUC Rudiae, e con Commed IA Srl come main sponsor.