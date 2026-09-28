Via alla 2^ “Corri a Castro” organizzata dalla Gdpm di Simone Lucia

CASTRO (Lecce) – Dieci miglia tra Castro e Santa Cesarea Terme. È il percorso della seconda edizione della “Corri a Castro”, la gara podistica organizzata dall’Asd Gdpm, presieduta da Simone Lucia, in programma domenica 4 ottobre. Un unico giro, per complessivi 16,09 chilometri, con partenza e arrivo fissati a Castro. Il programma scatterà alle 7.30 con il raduno della giuria e dei concorrenti. Alle 9.30 il via alla competizione: i podisti partiranno da Castro, raggiungeranno Santa Cesarea Terme e faranno quindi ritorno nel comune di partenza, dove sarà collocato il traguardo. Una prova su un percorso definito molto tecnico e destinato a mettere alla prova i partecipanti sino alle battute conclusive. La manifestazione è indetta dal Coni e dalla Federazione italiana di atletica leggera e si svolgerà sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e del Gruppo Giudici gare della Fidal. Accanto alla gara principale ci sarà spazio anche per chi vuole vivere la giornata senza cimentarsi nella prova agonistica. Il programma prevede infatti la “Family Run”, gara non competitiva sulla distanza di 5 chilometri, aperta ai principianti e agli appassionati dello sport all’aria aperta. La seconda edizione della “Corri a Castro” è patrocinata dai Comuni di Castro e Santa Cesarea Terme. Al termine delle prove si terrà la cerimonia di premiazione, con l’assegnazione dei riconoscimenti ai vincitori. Nella prima edizione, a conquistare il gradino più alto del podio furono Francesco Caliandro e Agnese De Luca.