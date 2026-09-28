Presicce-Acquarica, la scuola dell’infanzia entra nel Cambridge Pathway: è la prima statale in Italia

PRESICCE-ACQUARICA – Un percorso educativo internazionale che parte già dai tre anni e accompagna gli studenti fino ai livelli successivi dell’istruzione. L’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” di Presicce-Acquarica ha ottenuto l’approvazione di Cambridge International Education per entrare nel Cambridge Pathway, mentre la scuola dell’Infanzia dell’istituto è stata accreditata per il programma Cambridge Early Years, diventando la prima scuola dell’infanzia statale in Italia ad adottare questo percorso formativo. Un risultato raggiunto in stretta collaborazione con il Comune di Presicce-Acquarica e che proietta l’istituto salentino all’interno di una rete internazionale che comprende oltre 10mila scuole in più di 160 Paesi. Il Cambridge Pathway prevede cinque fasi di istruzione dai 3 ai 19 anni e punta a sviluppare conoscenze, competenze e capacità di comprensione attraverso un modello educativo riconosciuto a livello internazionale.



Il percorso avviato a Presicce-Acquarica partirà dunque dal Cambridge Early Years nella scuola dell’infanzia, per proseguire con Cambridge Primary nella primaria e Cambridge Lower Secondary nella scuola secondaria di primo grado. “Siamo lieti che l’Istituto Comprensivo ‘Madre Teresa di Calcutta’ di Presicce-Acquarica sia entrato a far parte della nostra comunità globale di Cambridge International Schools – ha dichiarato Rod Smith, Group Managing Director per l’Istruzione Internazionale presso Cambridge – Lavoriamo con le scuole di tutto il mondo per costruire un curriculum stimolante e offrire agli insegnanti supporto e risorse di alta qualità, preparando gli studenti alle opportunità e alle sfide future”.



Soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica Laura Marrocco, che sottolinea il valore dell’accreditamento per l’intero territorio: “L’accreditamento dell’intero istituto rappresenta un passo importante per l’offerta formativa della nostra scuola. In particolare, aver ottenuto il Cambridge Early Years per la scuola dell’infanzia, primi nel settore pubblico in Italia, ci permette di avviare l’insegnamento del curriculum internazionale fin dai tre anni e di proseguirlo nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado con un’impostazione metodologica unitaria”. Il sindaco Giacomo Palese parla di “un traguardo prestigioso” e di un investimento sul futuro della comunità. “Oggi offriamo ai nostri bambini un’opportunità che guarda lontano: iniziare già a tre anni un cammino educativo di respiro internazionale e proseguirlo senza interruzioni durante il percorso scolastico. Vogliamo offrire non soltanto conoscenze, ma apertura mentale, autonomia, curiosità e capacità di confrontarsi con una realtà sempre più internazionale”.



Il progetto sarà presentato pubblicamente mercoledì 30 settembre alle 18 nella scuola dell’Infanzia di via Roma 42, in località Acquarica. All’incontro interverranno la dirigente scolastica Laura Marrocco; Maria Grazia Attanasi, dirigente del Liceo Scientifico e Linguistico “G.C. Vanini” di Casarano con opzione Cambridge per il Liceo Scientifico; Antonia Monte, Italian Community Ambassador; Claudio Bruzzano, referente regionale Cambridge International Education; Antonio Lezzi, direttore della Morgan School; il sindaco Giacomo Palese; Tina Missanelli, consigliera comunale con delega alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità; e Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce.