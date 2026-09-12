Lecce: le assenze con il Monza e il momento della squadra, parla Di Francesco

Di Francesco: “A Cagliari avrei cambiato tutti”
Il ricordo della gara di Cagliari è ancora fresco e Di Francesco non nasconde la propria delusione. L’allenatore individua soprattutto nell’atteggiamento e nella concentrazione alcuni degli aspetti da correggere.”Siamo mancati un po’ in attenzione e spesso si pensa di essere diventati bravini, poi si prendono gli schiaffi ed è ciò che è accaduto”. Da qui la richiesta di una risposta immediata: “Non ci possono mancare mai rabbia e determinazione, ma questo vale per tutti”.Una bocciatura senza appello per la prestazione in Sardegna, tanto che il tecnico ammette: “Avrei cambiato tutti e undici i calciatori e anche l’allenatore”.
Le scelte a centrocampo e sugli esterni
Tra le possibili soluzioni tattiche c’è anche quella che ha visto Coulibaly agire nel secondo tempo in mezzo ai due mediani. Di Francesco continua a valutare diverse opzioni, soprattutto sulle corsie esterne.Resta sotto osservazione N’Dri, che secondo l’allenatore deve ancora trovare maggiore continuità. “Deve lavorare maggiormente sulla continuità e lo sto valutando per la gara”. Tra le alternative c’è anche Fatah, con entrambi i giocatori che possono garantire maggiore creatività sulle fasce.Il concetto, per Di Francesco, è chiaro: “Bisogna far rendere al meglio i calciatori e devo trovare il modo di fare sì che questo accada”.
Ballottaggi e lavoro quotidiano
Il tecnico non considera i ballottaggi una situazione occasionale, ma parte integrante del percorso della squadra. “Il ballottaggio ci sarà tutto l’anno, in tutti i ruoli, serve a far crescere i calciatori”. Una competizione interna che, secondo Di Francesco, può rappresentare anche uno stimolo per mantenere alta l’attenzione.La chiave resta comunque il lavoro sul campo. Contro il Cagliari, secondo l’allenatore, sono mancati anche automatismi elementari. “La cosa più importante è conoscere al meglio le caratteristiche dei compagni per sincronizzarsi nel migliore dei modi”. E ancora: “Bisogna migliorare piccole cose” e questo, sottolinea, “lo si può fare solo attraverso l’allenamento”.
Pierotti e il ruolo di esterno
Infine, una precisazione su Pierotti e sulla sua collocazione tattica. Di Francesco sembra avere le idee chiare: “Pierotti deve fare l’esterno”. Il tecnico spiega poi che, con una rosa più ampia sulle fasce, l’argentino avrebbe potuto tornare al ruolo già ricoperto nella passata stagione.
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