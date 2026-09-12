Liga delle nazioni Caroli Hôtels 2026

Una nuova pagina della storia dello sport sarà scritta in Europa. Il Lekis-Ball, disciplina in forte crescita, si prepara a vivere la sua prima grande competizione europea con la Lega delle Nazioni CAROLI HÔTELS 2026, che aprirà le sue porte il 25 settembre 2026 a Gallipoli, in Italia.

Questa prima edizione riunirà 8 nazioni: Italia, Repubblica Democratica del Congo, Francia, Qatar, Congo-Brazzaville, Oman, São Tomé e Príncipe e Niger.

Al di là della competizione, questo incontro internazionale vuole fare dello sport uno strumento di avvicinamento tra i popoli, di cooperazione internazionale, di valorizzazione dei giovani, della cultura e dello sviluppo. Gallipoli diventerà così, durante questa Lega delle Nazioni, un vero punto d’incontro per il Lekis-Ball e per il dialogo tra le nazioni.

Il sorteggio ufficiale sarà effettuato 72 ore prima del fischio d’inizio, aggiungendo un momento di particolare attesa per le squadre, i tifosi e i partner.

Il Lekis-Ball è una disciplina sportiva creata nella Repubblica Democratica del Congo dal Sig. KENGE BEN KEMBAL Arnold, dopo quattro anni di ricerche tecniche e scientifiche. Nato dall’incontro tra il gioco tradizionale Olikolo, i giochi dell’Antichità e la scrittura Mandombe, il Lekis-Ball porta con sé un’identità profondamente congolese e multiculturale, con una vocazione aperta al mondo.

La disciplina è stata presentata ufficialmente il 4 ottobre 2025 a Kinshasa. Da allora, la Federazione Internazionale di Lekis-Ball (FIL) accompagna il suo sviluppo attraverso una rete di federazioni nazionali attive o in fase di costituzione in diversi Paesi.

Il Lekis-Ball si fonda su una visione semplice: mettere l’essere umano al centro dello sport. La sua educazione, la sua protezione, la libertà di scelta, la dignità, i valori culturali, la realizzazione personale e il contributo allo sviluppo della società costituiscono il cuore di questa disciplina.

Questa visione si articola in quattro dimensioni complementari:

– Lekis-Ball Sport: sviluppare il talento, la disciplina, la salute e lo spirito di squadra;

– Lekis-Ball Educazione: fare dello sport uno strumento di apprendimento, cittadinanza e trasmissione dei valori;

– Lekis-Ball Clima: sensibilizzare e mobilitare i giovani per la tutela dell’ambiente;

– Lekis-Ball Tech – Generazione IA: avvicinare lo sport all’innovazione, al digitale e alle nuove tecnologie.

Attraverso la Fondazione Lekis-Ball, la disciplina intende inoltre contribuire al sostegno dei bambini e delle giovani madri, offrendo loro spazi di educazione, protezione, espressione e speranza. Ispirato ai principi fondamentali del Movimento Olimpico: eccellenza, rispetto, amicizia, fair play, inclusione, uguaglianza, non discriminazione, pace e sviluppo umano sostenibile. il Lekis-Ball ambisce a fare dello sport non soltanto un terreno di competizione, ma soprattutto uno spazio in cui l’essere umano impara, cresce, rispetta gli altri e costruisce il proprio futuro. Nato nella RDC, il Lekis-Ball porta con sé un’identità congolese e un’ambizione universale: fare dello sport un autentico strumento di educazione, unità e trasformazione sociale.

CAROLI HÔTELS rivolge i suoi più sinceri ringraziamenti alla FIL — Federazione Internazionale di Lekis-Ball per la fiducia accordata e dà il benvenuto a Gallipoli, in Italia, a tutte le delegazioni partecipanti.

Il Presidente della Federazione Internazionale di Lekis-Ball (FIL), Sig. KENGE BEN KEMBAL, esprime la sua grande soddisfazione per il partenariato quadriennale concluso con Gruppo Caroli Hotels che “già nel 2026 sarà caratterizzato da importanti appuntamenti, tra cui la Lega Mondiale delle Nazioni FIL Caroli Hotels 2026 e la Conferenza Internazionale sugli Investimenti, sulla Diplomazia Sportiva e sul Turismo Economico. Rivolgo inoltre i suoi più sinceri ringraziamenti al Sindaco di Gallipoli Flavio Fasano per il suo accompagnamento e il suo impegno a favore della valorizzazione internazionale della sua città del cuore. Nel 2027, Gallipoli diventerà la Capitale Mondiale della Cultura, ospitando in particolare Miss Diaspore Mondo 2027, il Congresso Mondiale della FIL, festival internazionali e la Coppa Intercontinentale di Lekis-Ball, con la partecipazione di oltre 12 Paesi. Nel 2028, Gallipoli scriverà una nuova pagina della sua storia ospitando la prima Coppa del Mondo di Lekis-Ball.”