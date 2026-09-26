Il “Manuale dell’Imprenditore” di Antonio Cagnazzo: un confronto sulla cultura d’impresa

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LEVERANO – Quanto costa guidare un’azienda senza conoscere fino in fondo ciò che raccontano i suoi numeri? È da questa domanda che ha preso le mosse la presentazione del Manuale dell’Imprenditore – da Imprenditore a Leader orientato ai risultati di Antonio Cagnazzo, svoltasi venerdì 25 settembre, nella Sala Convegni della BCC di Leverano.

Fatturato, margini, liquidità, organizzazione e controllo della gestione sono stati il punto di partenza di una riflessione più ampia: conoscere i dati della propria azienda non significa soltanto registrarne i risultati, ma utilizzarli per comprenderne l’andamento e assumere decisioni più consapevoli.

È uno dei messaggi centrali del volume. Esperienza e intuito rimangono componenti importanti dell’attività imprenditoriale, ma non possono sostituire una conoscenza strutturata dell’azienda.

La vera sfida consiste nel trasformare il dato contabile in un’informazione utile alla gestione, capace di segnalare criticità e opportunità prima che queste emergano nei risultati aziendali. Un’esigenza che assume particolare rilevanza per le piccole e medie imprese, chiamate oggi a confrontarsi con mercati in continua evoluzione, innovazione tecnologica e una crescente complessità organizzativa.

A guidare il confronto è stata Elisabetta Paladini, giornalista di TeleRama. Sono intervenuti Lorenzo Zecca, presidente della BCC di Leverano, Pierangelo Ciurlia, docente di Matematica Finanziaria presso l’Università del Salento, Alessandro Maria Peluso, docente di Marketing e Gestione d’Impresa presso l’Università del Salento, Dario Perrone, CEO di Eurofood S.r.l., e Massimiliano Blanco, CEO di PR Consulting S.r.l..

La presenza di rappresentanti del mondo bancario, imprenditoriale e accademico ha consentito di affrontare il tema da prospettive differenti, mettendo al centro anche il rapporto tra impresa e territorio.

In questo quadro, la dimensione territoriale della banca può rappresentare un elemento di valore quando si traduce in una conoscenza effettiva del tessuto economico locale e delle esigenze delle imprese che vi operano. Una prossimità che, oltre all’accesso al credito, può favorire un confronto più diretto sui percorsi di crescita, sulle difficoltà e sui cambiamenti che interessano le aziende del territorio.

Accanto al sistema bancario, anche l’Università può contribuire a rafforzare il legame con il tessuto produttivo, mettendo a disposizione delle imprese competenze, ricerca, strumenti di analisi e percorsi di formazione. Un supporto che può risultare particolarmente utile per le imprese che non dispongono di risorse specialistiche sufficienti ad affrontare processi di innovazione e cambiamento.

Perché questo rapporto sia davvero efficace, però, il confronto deve tradursi in iniziative concrete: progetti condivisi, ricerca applicata, formazione mirata e momenti di collaborazione costruiti a partire dalle esigenze reali delle imprese.

Da una parte c’è l’esperienza di chi affronta quotidianamente mercati, clienti, costi e organizzazione; dall’altra il metodo e gli strumenti di analisi propri della ricerca. Più che contrapporre teoria e pratica, l’obiettivo diventa quindi farle dialogare, mettendo le competenze accademiche al servizio delle esigenze del sistema produttivo e, allo stesso tempo, portando all’interno dell’Università le questioni che emergono dal mondo delle imprese.

È una prospettiva richiamata anche nelle prefazioni del volume, nella quali l’impresa viene descritta come una realtà complessa, chiamata continuamente a decidere in condizioni di incertezza e sulla base di informazioni spesso incomplete.

Il Manuale dell’Imprenditore parte proprio da questa complessità e richiama l’esigenza di superare una gestione esclusivamente reattiva. Non attendere, cioè, che un problema emerga pienamente attraverso una crisi di liquidità o un peggioramento dei risultati, ma dotarsi di strumenti che consentano di riconoscere prima gli scostamenti, comprenderne le cause e intervenire quando esistono ancora margini di correzione.

Il punto, dunque, non è semplicemente “avere i numeri”, ma sapere quali osservare, come metterli in relazione e soprattutto come utilizzarli nelle decisioni.

La riflessione si estende inoltre al ruolo sociale dell’impresa. Un’azienda non coinvolge soltanto l’imprenditore, ma anche lavoratori, famiglie, fornitori, clienti e comunità. È in questa prospettiva che viene richiamata l’idea dell’impresa come “Res Publica”, sottolineandone una responsabilità che supera i confini della singola organizzazione.

L’incontro di Leverano ha così offerto l’occasione per andare oltre la semplice presentazione editoriale e riflettere su una questione che riguarda da vicino il tessuto produttivo: come costruire una gestione più consapevole, capace di far dialogare esperienza, competenze e territorio.

Conoscere meglio la propria azienda non elimina l’incertezza e non rende automaticamente più semplici le decisioni. Può, però, aiutare ad affrontarle con strumenti migliori. Ed è forse questa la sfida più concreta: passare dall’intuizione come unico riferimento a una cultura d’impresa fondata su conoscenza, metodo e capacità di interpretare il cambiamento.

di Francesca Geusa

Dottoranda di ricerca

Università del Salento