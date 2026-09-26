Perruggini: “Cresce la confusione e l’attesa per anziani e disabili. Un altro ordine perentorio del Tar Lecce: tariffe adeguate per il trasporto di disabili e anziani non autosufficienti”

“Per RSA e centri diurni l’aumento del fondo è di poco più di 2 milioni, una cifra irrisoria. Intanto la Regione blocca il fabbisogno di nuovi posti letto mentre ci sono posti già accreditati che attendono da mesi un contratto ASL. A corollario di tutto questo le RSA e i Centri Diurni attendono l’adeguamento delle tariffe da ben 6 anni e questo è intollerabile. Al tempo stesso dopo la recente ordinanza del Tar Lecce che ha ribadito ancora una volta l’obbligo delle Asl a garantire tariffe congrue in favore dei Centri Diurni a riguardo del trasporto di persone disabili e anziane non autosufficienti, Antonio Decaro abbia il coraggio delle scelte e di rispettare chi svolge un lavoro nobile e essenziale per la tenuta dell’intero sistema di assistenza in favore della popolazione più fragile. È su questi dati che bisogna misurare la promessa di ridurre le liste d’attesa e la vicinanza ai gestori per poi chiedersi: quanti nuovi anziani saranno assistiti?”.

Lo afferma Antonio Perruggini, Presidente dell’Associazione di Categoria Welfare a Levante, commentando i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale. “Due milioni sono una cifra minuscola e non possono essere raccontati come una “svolta” e l’incremento annunciato deve servire anche ai Centri Diurni e all’assistenza delle persone con disabilità che prendono atto di una incondivisibile incertezza». In Puglia esistono numerose strutture accreditate che non hanno ancora sottoscritto il contratto con la ASL perché già i fondi stabiliti in passato sono risultati insufficienti. Quei posti non contrattualizzati quindi non possono quindi essere utilizzati per assistere gli anziani a carico del servizio sanitario. “Per una famiglia in lista d’attesa questa distinzione è tutto. Il posto può esistere, la struttura può essere accreditata, ma senza contratto l’assistenza pubblica non parte. La Regione dovrebbe spiegare quanti sono questi posti, dove si trovano e quale copertura economica reale occorre per renderli accessibili. Sarebbero informazioni ricavabili agevolmente se la Regione avesse una digitalizzazione del sistema che chiediamo da anni e che invece non c’è”.

In sintesi la Regione Puglia non stabilisce oggi quanti nuovi posti saranno disponibili né quando le Rsa e i Centri Diurni potranno accogliere i primi assistiti e neppure se la destinazione di quei 2 milioni copre un fabbisogno immaginario. “La misura di questi provvedimenti non sono i milioni posti nei titoli o dei comunicati della Regione oppure i posti immaginati sulla carta. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete e immediate e questo il Governatore Decaro lo sa bene e lo sa bene pure l’Assessore Pentassuglia a cui si può pure dare atto del suo impegno ma se poi gli atti non si trasformano in fatti avverrà di provare gli incubi del passato che Welfare a Levante non è più disposta a rivivere”, conclude Perruggini.