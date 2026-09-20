Le pagelle dei giallorossi in Milan – Lecce: difesa distratta, Stulic evanescente

Falcone 5,5 non è la sua serata e non può sfoderare le sue prodezze

Siebert 5, probabilmente non proprio a suo agio a sinistra ha molte responsabilità sul tris del Milan

Gaspar 5, ha responsabilità dirette ed indirette sui gol subiti

Gallo 5,5 la sua spinta si arresta quasi del tutto per la mancanza di sbocchi

Veiga 5,5, all’inizio sembra che possa fare qualche guizzo dei suoi ma stasera non si evidenzia nemmeno lui

Coulibaly 5,5 l’impegno non basta di fronte ad un centrocampo ben organizzato e cattivo come quello rossonero di oggi

Ilic 6, non sono queste le sue partite, abbozza un tiro in porta, prova a contenere ma nulla di più

Maleh 5,5 fa confusione di fronte alle geometrie degli avversari, cala parecchio nel secondo tempo

Monteiro 5, qualcosina in più rispetto al match col Monza si vede ma non è ancora abbastanza

Pierotti 5,5 nella prima frazione non entra in partita, nel secondo tempo neanche

Stulic 5, evanescente a dir poco, il Lecce ha bisogno di migliore reattività in attacco

Esteban 6, ci prova, ha personalità, ma gli arrivano pochi palloni

Kaba sv inconcludente

N’Dry 6, entra troppo tardi per poter sperare una “sveglia”

Fatah 6,5 l’unico che si salva, deve giocare di più

Ngom 6, unica soluzione in porta e’ la sua per tutta la partita