Le pagelle dei giallorossi in Milan – Lecce: difesa distratta, Stulic evanescente

Falcone 5,5 non è la sua serata e non può sfoderare le sue prodezze
Siebert 5, probabilmente non proprio a suo agio a sinistra ha molte responsabilità sul tris del Milan
Gaspar 5, ha responsabilità dirette ed indirette sui gol subiti
Gallo 5,5 la sua spinta si arresta quasi del tutto per la mancanza di sbocchi
Veiga 5,5, all’inizio sembra che possa fare qualche guizzo dei suoi ma stasera non si evidenzia nemmeno lui
Coulibaly 5,5 l’impegno non basta di fronte ad un centrocampo ben organizzato e cattivo come quello rossonero di oggi
Ilic 6, non sono queste le sue partite, abbozza un tiro in porta, prova a contenere ma nulla di più
Maleh 5,5 fa confusione di fronte alle geometrie degli avversari, cala parecchio nel secondo tempo
Monteiro 5, qualcosina in più rispetto al match col Monza si vede ma non è ancora abbastanza
Pierotti 5,5 nella prima frazione non entra in partita, nel secondo tempo neanche
Stulic 5, evanescente a dir poco, il Lecce ha bisogno di migliore reattività in attacco
Esteban 6, ci prova, ha personalità, ma gli arrivano pochi palloni
Kaba sv inconcludente
N’Dry 6, entra troppo tardi per poter sperare una “sveglia”
Fatah 6,5 l’unico che si salva, deve giocare di più
Ngom 6, unica soluzione in porta e’ la sua per tutta la partita
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