Lavoro nel Salento, 351 posizioni aperte nel leccese

LECCE – Il nuovo report settimanale delle offerte lavorative gestite dai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva complessivamente 351 posizioni aperte, articolate su 169 annunci. Nel panorama lavorativo locale, il comparto trainante si conferma quello di costruzioni e installazione impianti con 90 risorse ricercate, seguito da turismo, ristorazione e food delivery con 42 opportunità. I settori tessile-abbigliamento-calzaturiero e telecomunicazioni, offrono 40 posti ciascuno. Consistente anche la richiesta nel settore sanità, servizi alla persona e farmaceutico con 37 opportunità e nel commercio con 36 posizioni. L’industria e settore metalmeccanico mette a disposizione 28 posti disponibili, il settore amministrativo e informatico conta dieci opportunità e il comparto agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente propone nove inserimenti. A seguire si posizionano il settore riparazione veicoli e trasporti con sette posti e il settore pulizie e multiservizi con cinque possibilità. Chiudono il riepilogo l’industria del legno con due offerte, insieme ai settori bellezza e benessere e pedagogico e istruzione, ciascuno con una posizione aperta. Infine, per le categorie protette (art. 18 L. 68/99) sono presenti due opportunità, mentre per le persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) è disponibile una posizione.

Infine, per tirocini formativi si contano 12 posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

Gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026, le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività in linea con la normativa vigente.

La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.

Il 36° Report delle offerte di lavoro di Arpal Puglia al seguente link:

https://tinyurl.com/5n6e9cfj