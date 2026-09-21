La scrittura di scena: la performance finale della residenza artistica di Davide Morgagni con gli autori Musicaos inaugura l’edizione 2026 di Teatri a Sud

LECCE – Si inaugura domani, martedì 22 settembre la rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro: ad aprire il programma, la performance finale della residenza artistica “La scrittura di scena” condotta da Davide Morgagni con gli autori della Casa Editrice Musicaos.

Sino a fine ottobre la rassegna animerà lo spazio della Sala Astràgali a Lecce (via Giuseppe Candido 23.

“Teatri a Sud” è la rassegna di Astràgali Teatro che mette in dialogo visioni, progetti e buone pratiche in una rete attiva di teatri del Sud Italia e del Mediterraneo.

Da martedì 22 settembre sino al 30 ottobre in scena a Lecce una proposta di tredici appuntamenti che integra spettacoli di compagnie pugliesi e del Sud Italia con le performance finali delle residenze artistiche ospitate da Astràgali, teatro ragazzi, cinema documentario, danza paralimpica e un incontro pubblico dedicato al teatro di resistenza.

Un crocevia di percorsi, suggestioni, esperienze di impegno: Teatri a Sud rinnova la sfida di animare una rete di teatri del Sud Italia per far dialogare le diverse visioni e pratiche, comprese le esperienze di resistenza in luoghi segnati dalle guerre o dalla criminalità. Un percorso che guarda a una relazione più attiva con le comunità, e che attraverso il contributo artistico del teatro fornisca strumenti critici per la costruzione di modelli alternativi di resistenza e germinazione culturale.

Elemento fondamentale è, inoltre, la condivisione in anteprima del lavoro realizzato nel corso delle residenze artistiche ospitate a Lecce, che coinvolge la sperimentazione drammaturgica, l’interculturalità, il rapporto critico con i luoghi, una prospettiva meridiana e sociale.

La rassegna rientra nel progetto Teatri a Sud ideato da Astràgali Teatro, sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione – POC 2021-2027) e dal Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2).

La performance di martedì 22 settembre

Martedì 22 settembre l’appuntamento è alle 20.30 (ingresso gratuito, info www.astragali.it – +39 389.2105991).

Le molteplici strade della scrittura di scena, tra sperimentazioni e nuove intersezioni sono al centro della serata, pensata come una conferenza-spettacolo per restituire il lavoro residenziale guidato dal regista e attore Davide Morgagni con la partecipazione di tre autori under 40 della Casa Editrice Musicaos, Giulia Giannotta, Davide Siciliano, Davide Trezzi.

Drammaturgia, parola, vocalità, carnalità del testo, corpo attoriale sono gli elementi su cui si concentra il percorso di sperimentazione che verrà condiviso con il pubblico, costruito su testi inediti degli autori coinvolti, i quali saranno in scena accompagnati dal musicista Roberto Gagliardi.

L’appuntamento è parte del progetto di residenze 2025-2027 “Caleidoscopi. Immaginare il teatro” di Astràgali Teatro, sostenuto dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura nell’ambito del Programma Nazionale di Residenze “Artisti nei territori” (art. 47 D.M. 463 del 23.12.2024).

La residenza artistica “La scrittura di scena”, giunta alla sua seconda edizione e realizzata dal 5 al 22 settembre, ha indagato le trasformazioni della relazione tra il teatro e la drammaturgia letteraria. All’origine dell’indagine, la situazione scenica come approdo e al contempo ambiente genetico della scrittura, che nella scena contemporanea non tende a imitare il dialogo e il timbro della conversazione ma sviluppa l’invenzione scritta dell’oralità con formule molteplici e originali, riattivando la connessione tra parola letteraria e realtà scenica.

A guidare i partecipanti Davide Morgagni, laureato in Filosofia, successivamente consegue un Master in Storia dell’Arte. È Scrittore, autore, regista e attore delle pièce teatrali “Todo el amor” da Pablo Neruda, “Riccardino III” da William Shakespeare, “Il Dottor Mefisto” da Christopher Marlowe, “Penelope a New York” da Joyce a Lorca, “Lo squartatore”, “Ofelia” da W. Shakespeare, “Amleto – Il principe di buona famiglia” da W. Shakespeare, “Poveri ma Porno – concerto teatrale”, “Mucchio!” Da S. Beckett, “Il Cantico Spirituale” da San Juan de la Cruz. È autore dei romanzi “I pornomadi” (2014, 2016), “Strade negre” (2017), “La nebbia del secolo” (2019). Dal 2021 è docente di Teatro all’interno del corso di formazione “Stazione 47” per il settore cinema e fotografia.

I tre autori Musicaos. Giulia Giannotta, classe 2009, vive a Leverano. Ha pubblicato “Nei paraggi del cuore” nel 2024 per Musicaos. Davide Trezzi, classe 2000, vive Bergamo. Nel 2021 esce il suo primo romanzo, “I lividi della felicità” per Sicrea libri. Lo stesso anno pubblica il racconto “Montalbano non risolve tutti i casi” nella raccolta “Il fiocco viola” di Durango edizioni. Per Musicaos pubblica nel 2024 “Acidamore” e dal 2025 cura la Rivista “Il viaggio”. Davide Siciliano è nato nel 2003 a Catania, laureato in Biotecnologie all’Università del Salento. Nel 2025 pubblica per Musicaos “Viaggio verso l’Umanità”.

I prossimi appuntamenti di Teatri a Sud

Domenica 27 settembre alle ore 17.30 Teatri a Sud prosegue con il primo appuntamento della Sala Astràgali dedicato al teatro ragazzi. In scena il Teatro le Giravolte con “La signorina mezzopunto e il drago”, una storia di creatività femminile che si scontra con l’arroganza di chi vorrebbe porle dei limiti.

Mentre domenica 4 ottobre alle 20.30 la performance “Apollo e Dafne / Sulle Metamorfosi” restituisce il percorso della residenza artistica con Afshin Vasravandi e INC – InNprogressCollective, con in scena i danzatori Alfredo De Meo, Jenny Mattaioli, Chiara Morelli, Elia Pangaro; al centro del lavoro, la metamorfosi come condizione dell’esistenza umana in dialogo con la mitologia di Ovidio.

Tra gli appuntamenti da non perdere, la testimonianza di Rawand Arqawi fondatrice del Fragments Theatre di Jenin (20 ottobre), la riflessione su Stato, violenza, guerra e pace nella performance multidisciplinare dell’Accademia Eleonora Duse (9 ottobre), il ricordo della ferocia talebana in Afghanistan nello spettacolo di Stefano Sabelli (23 ottobre).