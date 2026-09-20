Il Milan travolge un Lecce poco determinato 3 -0

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Cento anni per San Siro ed è festa grande per i rossoneri che ospitano il Lecce di mister Di Francesco: ultimo match prima della sosta. Un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, pubblico delle grandi occasioni e padroni di casa vogliosi di riscatto dopo la batosta col Benfica. Lecce che patisce qualche assenza e schiera la formazione prudente con l’opzione di prendere in castagna Modric e compagni.

Milan in campo col 3-4-2-1— Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Lecce col 4-3-3 e sulla scacchiera Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.

Il Lecce raccoglie le sue idee ed il Milan sembra volersi prendere subito la scena. Ilic si destreggia per un tiro sbilenco al limite dell’area rossonera, però, la difesa milanista controlla senza fretta. Al minuto quattordici Pulisic la sblocca, passaggio invitante tra le linee all’attaccante che controlla e scarica in porta alle spalle di Falcone, 1-0. Il Lecce non si presenta mai dalle parti dell’estremo difensore rossonero, anzi, è il Milan a voler chiudere il discorso con le sue stelle, particolarmente brillanti stasera. Stulic, come al solito e’ nascosto tra le maglie avversarie e Pierotti non spinge dalla sua parte. Per il Milan non è facile offendere in Lecce che riesce bene nella fase difensiva e arranca, non poco nella zona di attacco. La prima frazione si chiude con un passivo per il Lecce di misura, tuttavia, i segnali sono poco rassicuranti.

Si riparte con il Milan ancora più cattivo e con un Lecce poco palpabile: il possesso è tutto rossonero e Maignan non viene mai quasi mai disturbato dagli attaccanti del Lecce. Al minuto sessantuno è Rabiot che si toglie lo sfizio e con un tiro deciso fa secco Falcone, 2-0.

Girandola di cambi ambo le sponde: Pulisic per Loftus-Cheek esce anche Saelemakers per Moreira Jr. fuori, nel Lecce Maleh per Ngom, Ilic per Drame’ fuori Monteiro per Fatah. Moreira Jr, vince un duello con Siebert e regala al suo pubblico il tris, il suo rasoterra sancisce il 3-0. La reazione del Lecce sta in un tiro di Pierotti che si trovava in posizione di offside. Modric ed Estupignan a riposo per Musah e Bartesaghi. Mancano poco meno di dieci minuti e Ngom impegna Maignan che sul suo tiro ha bisogno dei due tempi. Anche il Lecce da qualche minuto a N’Dry per Pierotti. C’è spazio anche per l’ex Camarda nel Milan che rileva Chuckwueze. A due minuti dalla fine della partita si intravede una buona transizione leccese che viene addomesticata dal portiere di casa. Tre i minuti di extra time ed il Lecce si prepara a ricevere una sconfitta senza appello: molto forte e motivato il Milan, giallorossi incapaci di organizzarsi dignitosamente.

Termina 3-0 la gara a San Siro ed ora Di Franceaco avrà tutto il tempo per imbastire la tela per le prossime partite dopo la sosta, fra ventuno giorni.