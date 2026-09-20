Di Francesco: “Non diamo mai l’impressione di essere davvero pericolosi”

“Se veniamo a giocare qui e non siamo accesi, facciamo fatica. Lo siamo stati a intermittenza e non ce lo possiamo permettere. Abbiamo fatto un ottimo inizio, ma la sensazione che mi dà più fastidio è che non diamo mai l’impressione di essere davvero pericolosi”: lo dice l’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco a Dazn dopo la sconfitta per 3-0 a San Siro. “Abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo trasmesso poca sensazione di poter far male agli avversari, e questo è il mio cruccio più grande”, spiega l’allenatore.

“Eravamo un po’ bloccati nelle ultime partite, un po’ statici. Penso che la libertà dei giocatori, il movimento e soprattutto gli inserimenti da dietro abbiano fatto la differenza. Roma e Inter credo siano distanti. Se guardi al nostro modo di giocare e agli avversari, penso che abbiano avuto più tempo come squadra. Si vede che i meccanismi ci sono e sono più chiari rispetto al nostro gruppo, ma non abbiamo perso così tanti punti”: é questa l’opinione di Ruben Amorim, raccolta da Dazn dopo la vittoria per 3-0 sul Lecce. “Bilancio di queste prime cinque partite? Meritavamo più punti, contro la Lazio potevamo andarla a vincere e con la Juventus abbiamo subito alla fine. Stiamo facendo bene”. Amorim torna a parlare anche della questione formazioni: “Certamente ascolto i giocatori, ma per un allenatore, specialmente in una grande squadra, è impossibile prendere decisioni solo ascoltandoli. Cerco di capirli, ma poi la decisione è sempre mia”.