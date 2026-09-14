Legalità e innovazione nel Salento: siglato protocollo d’intesa tra Tribunale, Procura e Camera di commercio di Lecce

Lecce – Un’alleanza strategica basata su strumenti tecnologici per mappare in tempo reale il tessuto imprenditoriale locale, prevenendo il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia sana. È questo il cuore del nuovo Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Lecce, Dott. Antonio Del Coco, dal Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Capoccia e dal Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, alla presenza del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Lecce. Dr.ssa Maria Antonietta Olivieri.

Tecnologia e analisi predittiva al servizio della Giustizia – Le moderne dinamiche di infiltrazione criminale si manifestano spesso attraverso schemi societari complessi e triangolazioni finanziarie difficili da intercettare con metodi tradizionali. Per rispondere a questa sfida, l’intesa punta a utilizzare l’infrastruttura tecnologica camerale come un vero e proprio strumento di “early warning” a supporto delle attività investigative, di prevenzione e giudicanti.

La Camera di Commercio di Lecce metterà a disposizione del Tribunale e della Procura le piattaforme informatiche d’avanguardia “Regional Explorer (REX)” e “RIvisual”, sviluppate da InfoCamere S.c.p.a. L’uso di tali piattaforme consentirà:

la navigazione visuale (“a grafo”) del Registro delle imprese su base nazionale;

l’individuazione mirata di fenomeni anomali che coinvolgono “set” di imprese o di persone;

l’elaborazione di specifici indici di anomalia basati su indicatori anagrafici, di governance, economico-finanziari e legati a eventi pregiudizievoli;

Formazione, condivisione e cultura della legalità – Il Protocollo d’intesa non si limita alla fornitura di strumenti digitali, ma prevede una stretta sinergia istituzionale che si concretizzerà in diverse azioni, tra cui:

la formazione mirata per gli operatori sulle potenzialità delle piattaforme informatiche e l’assistenza sull’interpretazione del dato;

l’istituzione di appositi tavoli di confronto per alimentare ulteriori sistemi di scambio dati e nuovi “alert” informativi di comune interesse;

un impegno congiunto per diffondere la cultura della legalità nel territorio, anche tramite l’organizzazione di seminari e convegni per sensibilizzare i cittadini, gli imprenditori e le associazioni di categoria.

Il sistema camerale, il Tribunale e la Procura verificheranno periodicamente l’andamento delle attività, al fine di migliorare e affinare costantemente gli algoritmi e i parametri delle piattaforme. Con questo accordo, le Istituzioni leccesi compiono un passo decisivo per costruire un contesto di leale competizione, assicurando lo sviluppo equilibrato e trasparente del tessuto economico provinciale.