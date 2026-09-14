Crisi in giunta a Cavallino, Pamela Manno rassegna le dimissioni da Vicesindaco: “Mai chinato il capo, proseguo da indipendente”

CAVALLINO (LE) – A meno di un anno dalle elezioni, la giunta Ciccarese Gorgoni continua a navigare in acque agitate. Dopo le fibrillazioni con l’ex sindaco Michele Lombardi, c’è un altro dei pilastri della squadra che storica che fa un passo indietro. Con una lettera formale indirizzata al Sindaco e al Segretario Comunale, Pamela Manno ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di Vicesindaco e da tutte le deleghe assessorili del Comune di Cavallino, annunciando la contestuale adesione al gruppo indipendente all’interno dell’assise cittadina.

Un passaggio politico forte, maturato a seguito dell’incrinarsi del rapporto di fiducia con il Sindaco. “Amo profondamente questa comunità ed è proprio per l’alto senso del dovere e per il rispetto del decoro istituzionale che mi appartengono che non posso più condividere un percorso privo di luce e di prospettiva”, dichiara Pamela Manno.

Nel testo delle dimissioni, l’ormai ex Vicesindaco richiama l’insegnamento politico dell’Onorevole Gaetano Gorgoni, sottolineando il netto solco che separa quel modello amministrativo dalla gestione attuale: “Non si è mai capito che per brillare non occorre spegnere la luce degli altri, ma accendere la propria. La cosa pubblica è stata gestita come un feudo personale. Quando viene meno la stima nel proprio vertice e l’azione amministrativa smarrisce ogni bussola etica e strategica, rimanere in Giunta non sarebbe soltanto un errore, ma un atto di slealtà verso la mia storia e verso i cittadini”.

Nonostante l’uscita dall’esecutivo, Pamela Manno conferma la volontà di portare a termine il mandato elettorale direttamente tra i banchi del Consiglio Comunale: “Mantengo il mio seggio all’interno del Consiglio Comunale, nel quale mi proclamo fin d’ora indipendente. Da questa posizione di piena autonomia, libera da ogni vincolo con la maggioranza, continuerò a servire il paese con rigore, vigilando sull’operato amministrativo con la dignità e la coerenza che hanno sempre distinto il mio percorso. Lascio l’esecutivo a testa alta, dimostrando ancora una volta di non aver mai chinato il capo”.