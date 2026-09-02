Turista milanese di 17 anni si presenta in ospedale: “Molestata da un coetaneo salentino”. Scatta l’indagine

SALENTO – Si sarebbero conosciuti in spiaggia; il successivo scambio dei rispettivi numeri di cellulare. E poi i messaggi e qualche chiamata per darsi appuntamento sempre sullo stesso arenile, nel sud Salento. Ma all’incontro lui avrebbe abusato di lei: effusioni, baci e anche qualcos’altro di più spinto che avrebbero configurato un reato: violenza sessuale. E’ l’accusa mossa dalla procura dei minori di Lecce – il fascicolo è coordinato dalla procuratrice capo Simona Filoni – nei confronti di un 17enne residente in un comune salentino.

La vittima è una turista milanese: una coetanea dell’indagato, arrivata in Puglia con la famiglia per trascorrere un periodo di vacanza trasformatasi in un incubo. La conoscenza risale all’8 agosto scorso. E le presunte molestie si sarebbero consumate quel giorno stesso. Di sera. L’incontro con l’amichetto conosciuto poche ore prima sarebbe degenerato nonostante il tentativo di divincolarsi e di liberarsi della vittima dal suo aguzzino. La minore, subito dopo, ha deciso di raggiungere il pronto soccorso del più vicino ospedale dove è arrivata lamentando dolori nelle parti intime.

I medici hanno raccolto il racconto della turista e, come prevede il protocollo per simili casi, sono state informate le forze dell’ordine. La procura dei minori ha immediatamente aperto un fascicolo e, per chiarire i contorni della vicenda e delineare le eventuali responsabilità, conferirà incarico all’ingegnera informatica Tania De Benedittis di scremare il contenuto dei messaggi, delle chat e delle chiamate contenute nei cellulari dei due ragazzini.

L’indagato e la presunta vittima, assistiti rispettivamente dagli avvocati Federico Martella e Gabriella Gabriele, potranno nominare un proprio consulente. Nel frattempo, la turista minorenne è rientrata a Milano.