Terrorizzava i genitori anziani per avere i soldi della droga: arrestato 42enne nel Salento

MINERVINO DI LECCE – Maltrattamenti, minacce quotidiane e aggressioni continue per farsi consegnare il denaro necessario ad acquistare la droga. Un incubo familiare andato avanti per anni e finito con l’arresto di un 42enne di Minervino di Lecce, G.A., accusato di estorsione e stalking ai danni dei propri genitori, entrambi con più di 65 anni, difeso dall’Avvocata Roberta Capodieci.

Il provvedimento che ha fatto scattare le porte del carcere per l’uomo è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura, ed è stato eseguito dai Carabinieri.

La scelta di far scattare subito l’arresto è stata motivata dall’urgenza di proteggere la vita e l’incolumità dei genitori e dal rischio concreto che l’uomo potesse continuare ad aggredirli o spingerli a ritirare le accuse.

A far partire i controlli è stata la denuncia del padre, arrivato al limite dopo l’ennesima esplosione di violenza in casa.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 42enne, disoccupato e da tempo con problemi di tossicodipendenza, pretendeva quasi tutti i giorni somme che andavano dai 250 ai 300 euro alla volta. Di fronte a ogni no, in casa scoppiava l’inferno: insulti, minacce di morte e aggressioni che costringevano gli anziani a cedere pur di evitare il peggio, per un totale di circa ventimila euro consegnati solo negli ultimi mesi.

Questa spirale di violenze ha fatto vivere la coppia in un costante stato di ansia e di paura per la propria vita, costringendola a cambiare le proprie abitudini quotidiane e a chiamare più volte il 112 per chiedere aiuto.

Nel provvedimento, il giudice ha spiegato come i comportamenti del 42enne facciano scattare sia il reato di estorsione, reso ancora più grave dal fatto di aver colpito i propri genitori anziani tra le mura di casa, sia quello di stalking, data la natura continua dei soprusi.

I magistrati hanno ritenuto del tutto insufficienti le misure più lievi, come gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, disponendo il trasferimento immediato dell’uomo in carcere. Nelle scorse ore si è celebrato l’interrogatorio di garanzia.