Sabato 5 settembre Concita De Gregorio e Omar Di Monopoli per Armonia OFF

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Sabato 5 settembre in piazza San Giovanni a Giuliano di Lecce, frazione di Castrignano del Capo, doppio appuntamento con la dodicesima edizione del Festival Armonia OFF – Narrazioni in Terra d’Otranto, dedicata al tema “Mentre tutto brucia”.

Alle 20:30 lo scrittore Omar Di Monopoli presenterà “Il santo degli assetati”, pubblicato da NN Editore, in dialogo con Annibale Gagliani e Vincenzo Santoro. Nel suo nuovo romanzo, l’autore pugliese torna a raccontare un Sud ruvido, visionario e profondamente umano, abitato da personaggi estremi, faide di paese, leggende, sete antiche e desideri di fuga. Una storia che intreccia violenza e tenerezza, grottesco e malinconia, trasformando la ricerca dell’acqua in una più ampia domanda di amore, bellezza e verità.

Alle 21:30 la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio converserà invece con Elisabetta Liguori intorno a “La cura”, il suo nuovo libro pubblicato da Einaudi. Toccante e lieve, intimo e pieno di umanità, racconta come prendersi cura degli altri sia l’unico modo per prendersi cura di sé. Perché anche nella fragilità e nei guasti la vita non smette di incantarci, di rivelarci nuovi mondi. Un giorno d’agosto una donna si prepara a stare via per un po’. Lascia una lettera di istruzioni ai figli, perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai. Per esempio i doposci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. Questa è la sua storia. Non è il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. A risuonare in queste pagine sono le voci degli altri. La voce di Angelina, che ha il piglio di una capobanda e tratta le altre pazienti con tenerezza. La voce del Professore, cresciuto in un paesino dell’Aspromonte e diventato un luminare, che non dimentica le sue origini. La voce di un infermiere che impiantandoti un port endovenoso ti chiede quale sia la tua canzone preferita, e te la canta. In questa sinfonia di voci ci sono risate e stupore, sopracciglia tatuate e purè di carote, sigarette fumate di nascosto e pennarelli che disegnano sul corpo, madri che si preoccupano dei piedi freddi e uomini che conoscono la «logistica dell’amore». Ci sono l’intelligenza e la sensibilità di una scrittrice che ribalta ogni stereotipo, sulla malattia come sulla cura, e che è troppo curiosa delle persone per non raccontarle, perché sa che solo attraverso le storie altrui scopriamo la nostra.

Ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano, recentemente insignita del Premio Straordinaria promosso da Associazione Librai Italiani di Confcommercio, e dall’associazione NarrAzioni, in collaborazione con Mario Desiati, il festival è realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e di BPER Banca e con il contributo dei comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Ugento e Specchia.

Armonia si concluderà nel mese di ottobre con l’incontro organizzato in collaborazione con il Premio Strega 2026 nell’Agorà del Consiglio della Regione Puglia a Bari, dove è in programma anche la mostra dei Libri d’Artista a cura di Maddalena Castegnaro.