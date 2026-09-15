“Dammi 500 euro o diffondo le tue foto”. A 19 anni vittima di revenge porn non esce di casa per la vergogna

SALENTO – Chatta su Tik Tok ammaliato dalla bella foto con cui si presenta la sua interlocutrice. Invia immagini e video credendo di avviare una conversazione erotica ma, dopo qualche minuto, si ritrova sotto scacco: “Dammi 500 euro o mando tutto il materiale ai tuoi contatti”. Un ragazzo 19enne, residente in un comune salentino, è finito, suo malgrado, vittima di un caso di revenge porn. I rischi della rete con tutte le inevitabili ripercussioni sulla vita di un ragazzo poco più che maggiorenne: “Sono stato costretto a modificare radicalmente le mie abitudini anche sul lavoro: quando sono in presenza di altre persone (colleghi in pizzeria, amici, familiari) devo spegnere costantemente il cellulare per la paura incontrollabile che possa arrivare un suo messaggio, una sua notifica o che qualcuno possa accorgersi di quanto sta accadendo – racconta al Corriere Salentino – vivo da giorni in uno stato di costante ansia e terrore. Mi vergogno persino ad uscire di casa o a guardare in faccia le persone, ogni mattina devo inviare al mio ricattatore un messaggio per dimostrare che non ho disattivato i miei account social o telefonici e che non sono sparito nel nulla. Questo fino a quando non gli darò come ho promesso la somma per raggiungere i 500 euro da lui richiesti per pagare il suo silenzio”.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo d’indagine e sono scattati gli accertamenti per risalire all’identità della ricattatrice/ricattatore dopo la denuncia del ragazzo, per il tramite dell’assistenza legale dell’avvocato Luigi Casarano. Perché non è chiaro se dietro il nome di Rebecca si nasconda una donna o un uomo. L’inizio dei contatti risale al 16 agosto scorso. Il giovane salentino – spiega – riceve sul proprio account TikTok una richiesta di messaggio da parte di un profilo apparentemente riferibile a una ragazza di nome “Rebecca”, recante l’username @r_e_be_cca. L’immagine del profilo raffigura una bella ragazza a cavallo. Il ragazzo inizia a chattare in inglese, con l’ausilio di un traduttore. Invia foto e video in automatico dallo smartphone. L’interlocutrice sembra apprezzare molto le “vibrazioni”, dice di essere originaria dell’Ohio ma di trovarsi attualmente a Perugia, dimostrandosi curiosa di conoscere il Salento. Il ragazza sfrutta la palla al balzo: descrive le bellezze della terra, menzionando in particolare Gallipoli e inviandole alcune foto di tramonti salentini. Durante la conversazione riferisce l’età e di lavorare come aiuto pizzaiolo.

LO SPOSTAMENTO SU TELEGRAM

Dopo una breve interlocuzione, Rebecca chiede al ragazzo salentino se abbia un account Telegram, sollecitandolo a fornirle il suo nickname per continuare la chat. Pochissimo tempo dopo, viene contattato su Telegram da un account denominato “Bec Ky” con username @Rebecca_jeff20 (non sapendo se dietro tale profilo si nasconda realmente la ragazza della foto o un uomo/un gruppo di malintenzionati).

L’ESCALATION, LE RICHIESTE ESPLICITE E LA CAUTELA DELL’AUTODISTRUZIONE

La conversazione su Telegram si fa sempre più incalzante e intima, spostandosi sulla sfera sessuale. In preda all’eccitazione e all’ingenuità, dopo le sue insistenze, l’interlocutrice chiede al salentino di inviarle foto e video intimi. Tuttavia, pur avendo abbassato le difese psicologiche, il 19enne pretende di proteggere la privacy avvalendosi dell’apposita funzione di “autodistruzione” messa a disposizione da Telegram. Tale funzionalità, come noto, permette di mostrare il file multimediale per pochissimi secondi, impedendo in teoria il salvataggio o il download del file nella memoria del dispositivo ricevente.

L’INIZIO DEL CALVARIO E DELL’ESTORSIONE

Subito dopo l’invio, chiede all’interlocutore di inviargli a sua volta dei contenuti intimi. Da quel preciso istante, per lui inizia un calvario. “Rebecca” rinvia i suoi stessi file video e foto dimostrando di essere riuscita a memorizzarli o registrarli bypassando i blocchi dell’applicazione. Contemporaneamente, invia al 19enne lo screenshot della lista dei suoi amici e delle persone che solitamente commentano i suoi post sui social, facendo una vera e propria attività d’indagine sulla sua vita privata e amicale per garantirsi una leva ricattatoria.

LE MINACCE E LE RICHIESTE DI SOLDI

L’interlocutrice/ore intima al giovane salentino che, se non avesse effettuato dei pagamenti, avrebbe inviato il materiale intimo e altamente compromettente a tutti i suoi parenti e amici. Ecco il contenuto di un messaggio:” Ehi, ho le tue foto intime e tutto il necessario per rovinarti la vita. Ho fatto uno screenshot a tutti i tuoi follower e ai tag, posso inviare queste foto intime a chiunque intorno a te finché non diventi virale, persino a tutte le ragazze nella tua lista di amici e alla tua famiglia se non collabori… Tutto quello che devi fare è collaborare con me e non ti esporrò. Se mi blocchi, boom, il tuo video diventerà virale e ti rovinerò la vita. Hai solo 2 minuti per chiedermi cosa voglio e il tuo tempo parte ora…”. E ancora: “Mandami 500 euro stai andando a pagarmi o a guardare me che ti rovino la tua vita …” nonostante le suppliche del 19enne di lasciarlo tranquillo.

Per dimostrare come procedere con i pagamenti, inoltra una ricevuta d’esempio rilasciata da una ricevitoria di Martano, dimostrando una metodologia collaudata che lascia fondatamente presumere che analogo modus operandi sia stato applicato nei confronti di altre ignare vittime. La vittima, ormai finita nel panico più completo di essere distrutta socialmente e moralmente, raggiunge una tabaccheria per acquistare ricariche/buoni STEAM (che servono per essere riscattati solitamente nei giochi su PC), inviando successivamente tramite Telegram la foto della ricevuta con i relativi codici di sblocco. “Sto cercando di procrastinare le sue continue ed ulteriori richieste di denaro – racconta la vittima – facendogli credere che pagherò nei prossimi giorni, al solo fine di tenere attivo il suo account di Tik Tok e di Telegram affinché la Polizia Postale e l’Autorità Giudiziaria possano identificarlo tempestivamente