Sorpreso dalla Polizia con l’hashish nei pressi dei distributori automatici, denunciato un 24enne

Otranto (Lecce) – Sorpreso dalla Polizia con l’hashish nei pressi dei distributori automatici, per questo un 24enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’episodio risale a ieri, 17 settembre, durante il controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, finalizzato al contrasto alla criminalità diffusa.

Intorno alle ore 19:30, a Otranto, durante il pattugliamento delle vie cittadine, gli agenti della Squadra Volante del locale Commissariato hanno notato due uomini nei pressi di un’area dotata di distributori automatici, zona nota ai poliziotti per la presenza di soggetti dediti all’attività illecita.

Alla vista dell’auto di servizio, i due hanno tentato di allontanarsi in direzione opposta. Nella circostanza, il 24enne ha cercato di disfarsi di un contenitore di plastica posto all’interno della propria giacca, ma è stato subito bloccato dai poliziotti.

Durante le successive fasi di identificazione, l’atteggiamento visibilmente agitato del soggetto e la percezione di un forte odore provenire dal suo portafogli hanno indotto gli agenti ad approfondire il controllo. Una prima verifica ha consentito di individuare il primo contenitore giallo con all’interno tre involucri di hashish per un peso complessivo di 5,36 grammi. La successiva perquisizione personale ha portato alla scoperta di un secondo contenitore con 9 involucri termosaldati della stessa sostanza, pari a 12,3 grammi, insieme alla somma contante di 320 euro ripartita in banconote di vario taglio, sulla cui provenienza l’interessato, privo di occupazione lavorativa, non ha fornito giustificazioni.

Le operazioni sono state estese con una perquisizione in casa del 24enne, che ha però dato esito negativo. Lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tempestivamente informata sui fatti.