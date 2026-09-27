“Io e Lecce”: la Lectio Magistralis di Mario Marti

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Nel giugno 2001 la rivista Apulia pubblicò l’allocuzione dal titolo “Io e Lecce”, del Professore Emerito Mario Marti, nella Sala Consiliare del Comune di Lecce, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria.

Vale la pena rievocare alcuni stralci del suo intervento, a testimonianza del suo amore per la città di Lecce.

“Io ero Incaricato di Letteratura italiana nella Facoltà di Lettere fin dalla sua fondazione qui a Lecce (1956); ma appena vinto il concorso, mi giunse un telegramma da un mio amico e collega dell’Università di Messina, il quale mi informava che quel Consiglio di Facoltà era pronto a chiamarmi, se avessi accettato, facendomi anche notare che l’Università di Lecce era solo parificata, mentre quella di Messina era statale. Notevole la differenza, anche sul piano della tradizione accademica. Fu quello il mio primo atto di fedeltà a Lecce, dove volli rimanere e continuare, per amore della città e della mia piccola patria salentina. Abitavo a Roma allora; e se, da una parte, non ho mai mancato ai miei doveri didattici pur dimorando così lontano da Lecce, Roma, dall’altra, mi offriva tutte le sue grandi possibilità per lo studio e la ricerca. Ma qui a Lecce mi crescevano intorno giovani speranze, che mi sembrava ingiusto deludere, nella prospettiva programmatica – cui mi sono sempre attenuto anche da Preside e da Rettore – di incoraggiare e salvaguardare le promesse locali, quando se ne rivelassero degne nei loro lavori.

A questa fedeltà credo davvero di non essere mai venuto meno. Qualche anno dopo, infatti, mi giunse da Salvatore Battaglia l’invito a sdoppiare con lui la cattedra napoletana, con una bella lettera che tuttora conservo. Poi ricevetti sollecitazioni da Pisa e l’invito a presentarmi, dopo che Bigi s’era trasferito a Milano, con due lettere distinte da parte di Mario Fubini (che mi volle Condirettore del “Giornale Storico”) per il settore, diciamo così, laico; e da Tristano Bolelli, già mio compagno alla Normale di Pisa, per il settore cattolico. Tralascio di ricordare altre occasioni meno concrete.

Ecco: questi sono i documenti della mia fedeltà all’Università e alla città di Lecce, dei quali, senza alcuna falsa modestia, posso menar vanto. Vero è che l’una e l’altra, l’Università e la città, hanno ricambiato con tanta stima e con affetto cordiale, riconoscendo via via sempre di più i miei sforzi volti al recupero dei valori locali e al loro trasferimento, rigorosamente, sul piano della cultura nazionale, fuori da ogni secca e improduttiva erudizione e da ogni esagerazione campanilistica e provincialesca. Fu così e per questo che, accanto alle collezioni da me fondate e dirette prima per l’editore Milella e poi per l’editore Congedo, prese corpo e importanza la mia “Biblioteca salentina di cultura”, per una rifondazione della storia della cultura letteraria, in senso ampio, locale. Non una raccolta di scritti critici, tante volte superflui e ripetitivi, ma testi, testi e poi ancora testi, storicamente selezionati, criticamente introdotti e annotati, e arricchiti da indici d’ogni genere. Mi è doveroso ricordare i componenti della redazione: insieme con me hanno tanto lavorato Donato Valli, Gino Rizzo e Antonio Mangione, cui si aggiunse in un secondo momento Giovanni Papuli. Così sono state recuperate figure di scrittori nati e operanti nel Salento oppure salentini operanti altrove, non indegne di essere presenti nelle storie letterarie d’Italia”.

E infine, aggiungeva, “c’è un altro aspetto più intimo e segreto del mio amore alla città: i ricordi della mia Lecce dei primissimi anni Venti, tanto piccola e domestica, che io, già a meno di sei anni, potevo percorrerne almeno tutta la parte orientale senza pericolo alcuno, da Fulgenzio, dove poi mi recavo la mattina a servir messa, alla Piazza. Abitavamo in Via di Casanello al n. 19 e poi al n. 21, una via che allora era un tronco chiuso da un muretto a secco, di là dal quale si estendeva l’ubertosa campagna coltivata; la caserma di Santa Rosa era isolata, sul fianco di un viottolo in terra battuta, che io e i miei compagni percorrevamo, per giocare poi a palla di pezza nei larghi campi incoltivati, che si aprivano subito dopo, odorosi di timo e di mentastro. La via di Casanello: dove ho giocato alla trottola, o con la lippa e il bastoncello, o alla campana; dove, noi ragazzi, a sera ci sedevamo sui gradini di casa, a raccontarci stranissime e singolari favole; e dove ci riposavamo dopo le corse fatte nei campi, e a sassaiola conclusa. E poi la minuscola banda cittadina, della quale anch’io, con mio padre e mio fratello, facevo parte suonando il genis; il mio lavoro al biliardo, gestito da mio padre, alle spalle del vecchio Banco di Napoli, raddrizzando i birilli e segnando i punti della bàzzica (intervenivano Facilli, Ribelle, Alvino, Personé, nomi di giovani, allora, leccesi impressi per la vita); il clandestino ingresso nella villa comunale per vedere la lupa e girovagare un po’; le rose rubate per poter a casa festeggiare la Pentecoste, cioè la Pasqua delle rose, con i petali mescolati con l’acqua della bacinella… I miei primi dieci anni di vita, trascorsi in questa incantevole città, dalla quale ebbi poi ad allontanarmi.

Ora Lecce mi onora, e io le sono immensamente grato; anche perché mi sento, invece, di doverla io ringraziare per quegli indimenticabili anni di felicità, e poi per questi decenni di esperienza e di passione, durante i quali, se poco ho dato, molto, e assai di più, ho ricevuto”.

Nel 2014 una miscellanea di studi, a cura di Mario Spedicato e Marco Leone, dal titolo “Una vita per la letteratura. A Mario Marti. Colleghi ed amici per i suoi cento anni”, Edizioni Grifo, 2014, ha inteso celebrare i cento anni dello scienziato- filologo, non solo attraverso affettuose testimonianze amicali, ma anche con interventi collegati alla sua imponente produzione scientifica.

Il prezioso volume, pubblicato dalla Società di Storia Patria – Sezione di Lecce- tra i Quaderni De L’Idomeneo (n.22), raccoglie vari e autorevoli contributi (a firma di Mario Spedicato, Marco Leone, Vincenzo Zara, Paolo Perrone, Marcello Aprile, Carlo Alberto Augieri, Giuseppe Antonio Camerino, Salvatore Capodieci, Lorenzo Carlino, Mario Chiesa, Mario Pozzi, Domenico Cofano, Rosario Coluccia, Giovanni Cosi, Luisa Cosi, p. Ilario D’Ancona, Fabio D’Astore, Salvatore De Masi, Wanda De Nunzio Schilardi, Luigi De Santis, Paolo De Stefano, Arnaldo De Benedetto, Emilio Filieri, Cosimo Damiano Fonseca, Lucio Galante, Antonio Lucio Giannone, Luciano Graziuso, Pasquale Guaragnella, Eugenio Imbriani, Giovanni Invitto, Rosario Jurlaro, Alessandro Laporta, Antonio Mangione, Vitilio Masiello, Gigi Montonato, Mariarosaria Stoja Muratore, Maurizio Nocera, Pantaleo Palmieri, Emilio Pasquini, Carlachiara Perrone, Livio Ruggiero, Luigi Scorrano, Beatrice Stasi, Francesco Tateo, Domenico Urgesi, Donato Valli, Gianluca Virgilio, Paolo Viti e Vittorio Zacchino).

Il testo si chiude con i sentiti “Ringraziamenti” di Mario Marti “agli amici che ebbero l’idea e si assunsero volentieri e generosamente il grave compito di realizzarla, sotto ogni aspetto, in maniera così appagante e disinteressata”.

“Son sicuro”, scriveva l’insigne festeggiato, “che la mia gratitudine continuerà a vivere nella loro memoria”.