La difesa di Sempio, attendiamo di leggere le nuove prove della Procura

“Non possiamo fare altro che aspettare di leggere le nuove prove della Procura, noi avevamo presentato le nostre controdeduzioni sulle precedenti ma non possiamo che aspettare di leggere ciò che è stato depositato”. Liborio Cataliotti che con la collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia) del 13 agosto del 2007, così spiega a ora l’atteggiamento difensivo. Il nuovo avviso di fine indagini è previsto per il 28 settembre.

Cataliotti spiega di rimanere anche in attesa di un’eventuale istanza di revisione della difesa di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara, condannato in via definitiva per l’omicidio, e di eventuali iniziative della Procura generale di Milano in tal senso.

Venerdì, tra gli ultimi atti istruttori della Procura di Pavia è stato sentito l’ex generale del Ris Luciano Garofano che si occupò dei rilievi scientifici nell’inchiesta del 2007.

“Non faccio commenti sull’indagine. Aspettiamo il 415 bis”, ha detto Garofano a proposito della chiusura delle indagini, in questo caso il secondo che sarebbe notificato a Sempio.

Non sarebbe una modifica del capo d’imputazione per omicidio pluriaggravato di cui deve rispondere Sempio ma lo stesso con in aggiunta la notifica delle integrazioni delle consulenze.