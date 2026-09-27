Salento, schianto nella notte: 14enne in prognosi riservata, positivo ad alcol e cannabis il 19enne alla guida

TREPUZZI (Lecce) – Cinque giovani in ospedale, tra cui una 14enne in prognosi riservata, e un 19enne denunciato per guida sotto l’effetto di alcol e droga.
È il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Kennedy, a Trepuzzi, dove una Mini Cooper è finita contro il muro di cinta di una villetta.
A bordo c’erano due ragazzi e tre ragazze, tutti provenienti dalla provincia di Taranto, tra Manduria e Grottaglie. Alla guida un 19enne di Manduria. Con lui anche una ragazza di 14 anni, l’unica minorenne del gruppo.
La Mini arrivava da Lecce e stava entrando a Trepuzzi quando, all’altezza della rotatoria tra via Kennedy e via Sant’Angelo, il conducente ha perso il controllo. L’auto ha evitato lo spartitraffico, ha imboccato per un breve tratto la carreggiata opposta e poi si è schiantata contro il muro.
Tutti gli occupanti sono stati trasportati al Vito Fazzi di Lecce. Quattro sono stati dimessi dopo le cure, mentre la 14enne è stata ricoverata in prognosi riservata a causa delle fratture riportate. Il suo quadro clinico si è aggravato durante la notte, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina, con una pattuglia della stazione di Carmiano, i vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118.
Gli accertamenti eseguiti in ospedale hanno infine rilevato nel conducente un tasso alcolemico di 0,76 e la positività ai cannabinoidi. Per il 19enne sono scattati la denuncia e il ritiro immediato della patente.
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