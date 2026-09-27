Martedì i novant’anni di Berlusconi, la famiglia si riunisce a Villa Certosa

Riunione di famiglia per il compleanno di Silvio Berlusconi, che il 29 settembre avrebbe compiuto novant’anni. Un traguardo che il Cavaliere, morto nel giugno 2023, ha mancato di un soffio, ma che la famiglia e gli amici vogliono celebrare trovandosi insieme attorno ad una tavola in un luogo a lui tanto caro: Villa Certosa.

L’idea è stata di Luigi, che dell’ex premier è il figlio più piccolo, anche per ritrovarsi nella residenza in cui il padre ha accolto George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin e tanti altri ancora. Martedì, di buon ora, due aerei privati decolleranno da Milano con a bordo i figli, con rispettive mogli e mariti, la compagna Marta Fascina e gli amici più stretti del Cav.: Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani e, se la salute glielo consentirà, Marcello Dell’Utri. Destinazione l’aeroporto Olbia Costa Smeralda, da dove raggiungeranno Porto Rotondo e la lussuosa villa che si affaccia sul Golfo di Marinella.

In programma una Messa in ricordo dell’ex presidente del Consiglio e, a seguire, un ultimo pranzo tutti insieme nella dimora sarda prima che la sua cessione allo sceicco Al Thani diventi definitiva.

Nello stesso giorno Silvio Berlusconi verrà ricordato a Bruxelles dal segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un evento al Parlamento europeo, e da Letizia Moratti, che poco dopo presenterà il suo nuovo libro con il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, e l’ex premier Enrico Letta. A Napoli, invece, i forzisti Martuscello e Gasparri hanno deciso di preparare per l’occasione una torta tricolore con la foto dell’ex premier che pulisce la sedia di Marco Travaglio durante una puntata della trasmissione dell’epoca di Santoro.