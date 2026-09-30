La Polizia interviene per una lite e trova la droga, denunciato un 43enne

​

Galatina (Lecce) -La Polizia interviene per una lite e trova la droga

Lo scorso 24 settembre, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a Galatina, a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 relativa ad una lite

​Sul posto, gli agenti hanno sentito prima la donna, che lamentava alcuni attriti con l’ex compagno, a causa della mancata restituzione di effetti personali, dopo la fine del rapporto; subito dopo, è giunto l’uomo, un 43enne del posto, che forniva la sua versione dei fatti, accompagnando i poliziotti all’interno dell’abitazione.

​Nel corso dell’accesso al giardino dell’immobile, sono state individuate quattro piante di marijuana in infiorescenza, indicate agli agenti dall’uomo, che ha indicato il luogo di coltivazione.

Contestualmente, prima di dare corso alle operazioni di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo ha consegnato spontaneamente ulteriori piante già essiccate e un involucro in cellophane contenente circa sei grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

​Alla luce di quanto accertato, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

​