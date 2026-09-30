Emilia Macor, insigne cronista, definita la Matilde Serao leccese, scomparsa un secolo fa

E’ trascorso un secolo dalla scomparsa di Emilia Macor, nota scrittrice di moda e costume, definita la Matilde Serao leccese, spentasi, a causa di una grave malattia, a soli 61 anni, il 21 settembre 1926.

La Società di Storia Patria di Lecce, venerdì prossimo, 2 ottobre, ore 16.30, presso l’ ex Convitto Palmieri, promuove una giornata di studi in sua memoria.

Introdurrà Mario Spedicato, Università del Salento e Presidente della Società di Storia Patria Lecce. Coordina e conclude Ada Manfreda, Università Pegaso (Napoli).

Tra i Relatori: Giorgio Mantovano, Società Storia Patria Lecce, “Una donna capace di immaginare il futuro”; Giovanna Bino, Ispettrice IAO- Ministero della Cultura- Componente CPO Provincia di Lecce, “Emilia Macor Bernardini, 1896 Lei c’era già”; Luigi Montonato, Società Storia Patria Lecce, “Emilia Macor alter ego di Nicola Bernardini”; Anna Stomeo, Società Storia Patria Lecce, “Emilia Macor tra emancipazione e buona società”; Elsa Martinelli, Società Storia Patria Lecce, “Emilia Macor, virtuosa cronista e mentore di Tito Schipa”; Cristina Martinelli, Società Storia Patria Lecce, “Su Emilia Macor nel segno di Barthes”.

Sono trascorsi cento anni da quando “La Provincia di Lecce”, importante periodico cittadino, il 3 ottobre 1926 le dedicò un intero numero dal titolo “In morte di Emilia Bernardini-Macor”.

In prima pagina fu posto il ritratto di Donna Emilia, consorte del giornalista e scrittore Nicola Bernardini, a firma di Geremia Re, all’epoca docente della Regia Scuola artistica.

Il giornale intese commemorare Emilia Macor (1865 -1926), la donna che aveva regalato alla stampa leccese una nota di bontà e gentilezza.

In quella prima pagina comparve il commovente articolo intitolato “A nostra madre”, a firma dei cinque figli, Carlo, Giorgio, Luciano, Alfredo e Ugo, che rievocarono anche la figura adamantina del padre di lei, l’Ing. Carlo, dal quale Emilia aveva ereditato le doti migliori.

L’Associazione della Stampa, quel giorno, la definì “gran signora del giornalismo locale, in cui portò un’inconsueta, altissima nota di sentimento e d’arte erompente dalla sua anima forte e gentile”.

Seguirono, nelle pagine successive, articoli e pensieri di affettuoso cordoglio e stima incondizionata, provenienti da personalità varie della cultura e della politica, come Francesco e Vito Mario Stampacchia, Francesco Bernardini, Antonio Dell’Abate, Francesco F. Guerrieri, Pietro Trinchera, Giuseppe Pellegrino, Ernesto Alvino, Carlo Fumarola, Vito Vallone, Amilcare Foscarini, Francesco Marangi, Carlo Russi, Giocondo De Masi, Egidio Reale, Sebastiano Apostolico Orsini, Anna Bernardini De Pace, Gaetano della Noce e Tommaso Fiore, per citarne solo alcuni.

Fu proprio Tommaso Fiore, in quel numero del 3 ottobre 1926, a scrivere parole toccanti che vale la pena rievocare: “ Per noi che viviamo fuori, cui rivedere solo ogni tanto la città fiorita di arte e di valentuomini, è una delle gioie più vere della vita, che la città amiamo così come la conoscemmo nella nostra giovinezza, la notizia che ogni tanto qualcuno o qualcosa viene a mancare della Lecce intellettuale e indipendente, della Lecce di artisti, di poeti e di filologi, di scienziati e di oratori, di liberi uomini e di spiriti arguti, ci riempie di doloroso stupore. Al marito, al caro bibliotecario Bernardini, geloso custode delle memorie cittadine, tutto il mio compianto. Alla città, che è la più eletta, la più fine, la più culta, la più poetica tra le nostre delle province meridionali, il sentimento di devozione di un fervido ammiratore”.

Tito Schipa, il più grande tenore di grazia del Novecento, alla morte di Donna Emilia, inviò ai suoi funerali una corona di fiori con una dedica dettata dal cuore, “Alla mia seconda madre”.