Un filo di mattoncini tra Lecce e i fiordi: Robybrick porta la Puglia sul podio mondiale dei Lego

Per il secondo anno consecutivo, la creatività salentina conquista la Danimarca. Sul palcoscenico della Skærbæk Fan Weekend 2026 — la vera e propria mecca globale per i collezionisti e i costruttori Lego — la Puglia ha brillato grazie al talento di Roberto Malecore, in arte Robybrick. Unico espositore pugliese ad aver superato la rigidissima selezione internazionale tra oltre cento partecipanti da 36 paesi, il tesserato dell’associazione BrickOut ha confermato il suo ruolo di punta nella scena mondiale dei mattoncini.

A conquistare i visitatori giunti in Scandinavia è stata la “Torre di Merlino”, un’imponente scultura composta da circa un migliaio di pezzi interamente progettata e realizzata da Robybrick. L’opera nasce da una raffinata sintesi culturale: non esistendo un’architettura univoca nei racconti legati alla figura del mago arturiano, Malecore ha scelto di modellare la struttura sulle linee e sui volumi delle storiche torri di avvistamento costiere salentine. A questo forte richiamo territoriale si unisce un tocco di nostalgia d’autore, visibile nel dettaglio della celebre spada nella roccia posizionata accanto alla base, chiaro omaggio al grande classico d’animazione firmato Disney.

La partecipazione alla rassegna nordeuropea consacra il percorso espositivo del creativo leccese, che già nell’edizione passata aveva affascinato la platea estera con la monumentale ricostruzione del Castello di Carlo Martello. Dopo la vetrina internazionale della Skaerbaek Fan Weekend, la magica torre ispirata alla costa pugliese si prepara ora a tornare in patria, dove sarà protagonista di un ricco calendario di mostre e fiere di settore dislocate lungo tutta la penisola.