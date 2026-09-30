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Consegnato all’autrice detenuta il Premio di Poesia Afrodite 2026 nella biblioteca del carcere di Borgo San Nicola

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
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